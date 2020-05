Tisíce Čechů a Slováků kvůli koronaviru opustily Británii a vrátily se zpět. Mezi nimi bylo i několik stovek českých Romů

Petr Torák

Tisíce Čechů a Slováků kvůli koronaviru opustily Velkou Británii a vrátily se zpět do rodných zemí. Mezi nimi bylo i několik stovek českých Romů. Důvodem byl strach z vyšší pravděpodobnosti onemocnění. Masový a nekontrolovatelný návrat Romů prý není na pořadu dne. České krajanské obce situaci zvládají a pomáhají vyřizovat problémy na místě. Píší o tom Lidovky.cz a iDnes.cz.

„Spousta lidí se rozhodla odcestovat z Británie, protože se obávali nákazy,“ řekl romský aktivista Petr Torák. Podle vedoucího české školy Comenius v anglickém Leedsu Tomáše Kostečky "odcházejí především ti, kdo nemají napojení na krajanské organizace.“ V zemi podle něj působí na dvacet krajanských spolků. U některých Romů je podle něj problémem to, že nemají v pořádku doklady a nezažádali o status usedlíka, který po brexitu britská vláda vyžaduje. Navíc přišli o práci, kterou často vykonávali načerno nebo přes agenturu.

Navrátilci v Česku míří primárně k rodinám či příbuzným, radnicím návrat hlásit nemusejí. Obavy, že by zavlekli do Česka nákazu, čísla vyvracejí. Podle Kostečky mezi Romy v Leedsu covid-19 nebují, potvrzené případy jsou prozatím dva. Na přesunu do Česka se podle něj přiživuje řada podvodníků, kteří nabízejí předraženou cestu zpět do vlasti. Výjimkou není desetitisícová cena v korunách za osobu. Za převozy stojí prý někteří olašští Romové, kteří také začali šířit poplašná videa, kde nabádají k odjezdu z Británie, dokonce smyšleně informují o tom, že by britská vláda mohla Romům odebrat děti a podobně.

„Vystraší skupinu lidí a odůvodní to tím, že se musí navrátit,“ doplnil. „Paradoxem je to, že české Romy vozí do Česka, ale na druhou stranu do Británie pak nyní dopravují Romy ze Slovenska. Jedny odvezou, jedny přivezou,“ dodal Kostečka. Mnohdy jsou Romové během cesty okradeni, vyloženi například ve Francii.

To potvrzuje i Torák, žijící v Británii. "Nedávno dal někdo na sociální sítě hoax, že královna a ředitel Světové zdravotnické organizace, oznámili, že se budou v Británii odebírat děti kvůli koronaviru. Každý den mě teď kontaktují desítky rodičů, kteří nevědí jestli tomu věřit a obávají se vyjít ven. Proto jsem zorganizoval Zoom konferenční hovor s vedoucím policie, sociálky a městského úřadu a společně budeme vysílat a odpovídat na otázky znepokojených rodičů," řekl Torák serveru iDnes.cz.