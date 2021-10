Marcel Ščuka: Romové k volbám nepřišli, výsledek je prohra nás všech

Marcel Ščuka (FOTO: ROMEA TV)

Jako prohru hodnotí výsledek voleb Marcel Ščuka, který kandidoval za hnutí ANO v Moravskoslezském kraji na 27. místě. Ščuka získal 226 preferenčních hlasů. V povolebním vyjádření poděkoval voličům, ale zároveň upozornil na nízkou účast Romů ve volbách. Jak již zpravodajský server Romea.cz informoval v nové sněmovně opět nezasedne ani jeden Rom nebo Romka.

"Přátelé chci poděkovat všem, kteří se dostavili k volebním urnám a volili. Zvláštní poděkování těm, kteří mi věřili a hlasovali za mě," napsal Marcel Ščuka na sociální síti Facebook.

"Je po volbách a mrzí mě, že volební účast naší menšiny byla oproti široké veřejnosti minimální. Bohužel se nedokážeme domluvit a předem každého kandidáta odsoudíme s nedůvěrou a podezřením z jeho vlastního prospěchu," uvedl.

"Všichni řeší politickou příslušnost a vazby kandidáta na vedení té které strany. To podstatné však uniká. Znovu nemáme žádného zástupce v poslanecké sněmovně, který by s romským srdcem hájil naše zájmy a mohl každodenně oponovat populistickým výrokům SPD," doplnil Marcel Ščuka, který připomněl, že se nyní jeví vítězem voleb koalice SPOLU.

"V každém případě můžeme očekávat pravicově smýšlející vládu. Tyto volby jsme znovu prohráli My všichni. Příští rok budou volby komunální, snad na to s krátkým odstupem času nezapomeneme," uvedl na závěr Marcel Ščuka, který kandidoval za hnutí ANO a do Poslanecké sněmovny se nedostal.

Nejúspěšnějším romským kandidátem v letošních volbách do Poslanecké sněmovny se stal Jiří Lévay, který kandidoval také za hnutí ANO v Moravskoslezském kraji z 27. místa a získal 913 preferenčních hlasů.