Marián Dancso z hnutí Občané městu, město občanům míří do vedení obce Lom. Bude radním a předsedou finančního výboru

Marian Dancso. FOTO: Jan Mihaliček

Do vedení města Lom na Mostecku míří pedagog Marián Dancso z hnutí Občané městu, město občanům (OMMO), které získalo 2 zastupitele. Již včera večer byla mezi stranami Svobodní, Žiju v Lomu, OMMO a Budoucnost pro občany podepsána koaliční dohoda. Vítězové voleb Severočeši.cz tak končí ve vedení města a jdou do opozice. Marián Dancso by se měl stát radním a zasednout do čela finančního výboru.

"Starosta bude za Svobodné Vladimír Urban. Prozatím to vypadá na jednoho místostarostu pro Žijeme v Lomu, a jednoho radního. Já budu radním a k tomu předseda finančního výboru. Strana Budoucnost pro občany bude mít jednoho radního a předsedu kontrolního výboru," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Marián Dancso.

"Čekal jsem trochu jiný výsledek, ale na druhou stranu proti nám byla dlouhodobě vedená velmi silní antikampaň a troufám si tvrdit, že s velmi silným rasovým podtextem a to i ze strany samotných, místních Romů. Jsem rád, že se nám podařilo usednout do koalice. Myslím, že v tomto případě budu i nadále patřit mezi ty nejviditelnější v našem městě a vůbec i v okolí," dodal Dancso.

Jako starostka končí Zuzana Schwarzová z hnutí Severočeši.cz, která byla ve funkci tři volební období po sobě.

"Vážení a milí Lomáci! Děkuji za celý náš tým Severočeši - Lom za ohromnou podporu! Ovšem vítězství ve volbách neznamená vždy "vládnutí". Novému vedení našeho města přeji hodně štěstí a úspěchů! A já budu doufat, že naše město bude čisté, uklizené, nezadlužené, přívětivé a prosperující tak jako doposud!" okomentovala povolební jednání Schwarzová.