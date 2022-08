Martin Mata je kandidátem na Manažera roku 2021: Máme to těžší, ale za spoustu věcí si můžeme sami. Musíme si to odpracovat a ukazovat cestu zejména mladým

Martin Mata (FOTO: Archiv Martina Maty)

Martin Mata, ředitel inovačního centra Ústeckého kraje, je jedním z kandidátů na post Manažer roku 2021 v soutěžní kategorii „Nezisková sféra“. Všechny nominované nyní hodnotí komise a finalisté se sejdou 20. září 2022 v pražském Paláci Žofín.

Ing. Martin Mata, MBA, LL.M. prošel celou řadou různých pracovních odvětví, od politiky až po práci v korporátu.

"Vybudoval jsem dvě úspěšné firmy, které jsem i prodal, abych se nakonec věnoval rozvoji regionu. Taková věc ve vás zraje a musíte k tomu dospět. Peníze nejsou vše a v životě je důležité dělat věci, které mají přidanou hodnotu pro společnost, a pokud vás to navíc baví, výsledek přijde," řekl Martin Mata pro zpravodajský server Romea.cz.

Mata byl majitel firem, ředitelem společností, člen představenstev, dozorčích rad i velkých podniků. "Byl jsem ale na začátku skladník a dělník ve výrobě. Každý svůj posun považuji za úspěch. Víte, co je to vlastně pracovní úspěch? Je to získaná pozice? Větší ohodnocení? Mé hodnoty jsou dnes jinde a mám štěstí, že nakonec dělám to, co mne naplňuje. A to je asi to nejdůležitější. Dělejte, pokud je to možné to, co vás baví a naplňuje," dodal.

Martin Mata na slavnostním předávání stipendií romským studentům 24. 10. 2016 (FOTO: Jan Mihaliček)

Mata zažil i nedůvěru a posměšky okolí. "Pak si společnost začne říkat, hele na něm něco bude, pracuje na sobě. Pak vás lidi začnou respektovat a někteří se začnou i bát. Což je na tom nejvíce absurdní. Bát se o to, že mne někdo nahradí, či bude lepší je ta nejhorší pozice, do které se člověk může dostat. Bát se o takovou věc znamená jen jedno, bojíte se a dost možná už nemáte co nabídnout. Může se to stát, ale v takové pozici nechci být nikdy. Buď je člověk v tom, co dělá platný anebo ne. Jednoduchá rovnice," popsal Martin Mata.

"Překážek jsem zažil v životě mnoho, ale bral jsem to jako ponaučení. Z každé jsem nakonec vyšel silnější," doplnil pro Romea.cz Mata.

Martin Mata podporuje i romské studenty v cestě za jejich vzděláním. "Držím se jen jediného hesla a to je, že chci motivovat lidi svým příběhem a lámáním stereotypů. Nic víc, nic míň. Pokud to někoho bude motivovat, potěší mne to. Nikomu to však nevnucuji a nestavím se do role mesiáše," vysvětlil Mata, který se snaží bourat zažité předsudky.

Martin Mata s Michaelem Kocábem 7. 2. 2018 na základní škole v Plynárenské ulici v Teplicích na tiskové konferenci a besedě k výsledkům kampaně ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL!, která bezprostředně reagovala na vlnu nenávisti a rasismu vůči jejím prvňáčkům. (FOTO: Archiv Romea.cz)

"Těch barier jsem už na různých polích zboural mnoho. Ta poslední byla o tom, že Rom do armády nepatří a nebude přijat. Není to pravda a všem co o to mají zájem to doporučuji," doplnil Mata, který přiznává, že Romové a Romky to mají těžší.

"Ale je nutné si přiznat, že si za spoustu věcí můžeme sami. Změnit názor společnosti ze dne na den nelze. Musíme si to odpracovat a ukazovat cestu zejména mladé generaci, která to může mít v životě už jednodušší. Pokud jim tu cestu správně prošlapeme a ukážeme, že to jde, bude to důležitý posun v našem celospolečenském vnímání," dodal pro zpravodajský server Romea.cz Martin Mata, který je jedním z kandidátů na post Manažer roku 2021 v soutěžní kategorii „Nezisková sféra“.