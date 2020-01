Masarykova univerzita v Brně nabízí pomoc studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí

Setkání v rámci projektu Otevřená univerzita na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. (FOTO: Katedra Sociální pedagogiky, MUNI)

Jakou podporu nabízí romským studentům a uchazečům o studium organizace, které se této skupině mladých lidí věnují, a jak jim mohou pomoci univerzitní pracovníci? Jak vzpomínají romští absolventi na obtíže, se kterými se během studia potýkali, a z čeho mají největší obavy maturanti, kteří se teprve chystají k přijímacím zkouškám?

To jsou některá z témat, která se objevila během síťovacího setkání v rámci projektu Otevřená univerzita v pátek 17. ledna na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pozvání pracovníků Katedry sociální pedagogiky přijali vedle zástupců Slova 21, z.s., Romea, o.p.s., Nadace Open Society Fund Praha, DROM, romské středisko a IQ Roma servis, z. s. i budoucí maturant nebo student doktorského studijního programu.

Setkání bylo příležitostí ke sdílení vlastní praxe i praktických informací o tom, jaká podpora je pro studenty a uchazeče o studium na vysokých školách dostupná. Zaznělo, že mladí lidé hlavně oceňují pomoc se zorientováním se v novém prostředí a režimu vysoké školy a možnost sdílet své zkušenosti i problémy s vrstevníky nebo mentory. I to, že velkou překážkou je pro ty, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk, už písemná podoba testů a testy všeobecných studijních předpokladů. Právě na testy studijních předpokladů se mohou zájemci o studium připravit na kurzech, které Katedra sociální pedagogiky pořádá. A je otevřena i další spolupráci s cílem zpřístupnit vysokoškolské vzdělání více Romům a Romkám, včetně těch, kteří se potýkají se sociálním znevýhodněním.

Byť se nejednalo o první setkání organizací zacílených na podporu vzdělávání romské mládeže, poprvé se vedle neziskových a příspěvkových organizací zapojili i zástupci vysoké školy. Podle Štefana Grinvalského je přirozené, že to byli právě pracovníci Katedry sociální pedagogiky: “Setkali se největší aktéři v podpoře vzdělávání Romů v České republice. Sociální pedagogika na Masarykově univerzitě je katedra, která hodnoty, které učí, i sama uplatňuje ve svých projektech”. Podpoře romských studentů se zde soustavně věnují už 17 let a na katedře také vznikl projekt Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, v jehož rámci studenti fakulty chodí doučovat děti do domácího prostředí.

Cílem projektu Otevřená univerzita je vybudovat na Masarykově univerzitě otevřené prostředí a vytvořit systém podpůrných opatření pro etnické menšiny (konkrétně pro studium romských studentů). Získaná zkušenost se vzděláváním romských studentů může být významným prvkem inkluze v prostředí jednotlivých fakult a inspirací pro řešení problematiky etnických menšin v širším rámci.