Měla IQ 140, chtěla jít na vysokou, vše překazil nádor na mozku. Rodina Martiny Girgové shání peníze na drahou léčbu

Na základní škole prospívala s vyznamenáním, plánovala si, že po jejím absolvování započne studium na střední škole ekonomické a poté získá vysokoškolský titul. Předpoklad k tomu měla obrovský, její IQ dosahovalo hodnoty 140. Ale diagnostikovaný nádor na mozku dívce během vteřiny obrátil život na ruby a spolu s ní i celé rodině. Dnes šestadvacetiletá Martina Girgová je upoutaná na invalidním vozíku a k tomu, aby se její zdravotní stav zlepšit, potřebuje speciální rehabilitace, které zdravotní pojišťovny neproplácejí.

Zlom v životě Martiny nastal před jedenácti lety, kdy ji pro neustupující bolest hlavy rodiče odvezli na neurologii, kde podstoupila vyšetření magnetickou rezonanci. Ta odhalila nádor o velikosti švestky. Rodině Girgových se od té doby změnil život.

„Dodnes si vybavuji, jak za námi přišel lékař a řekl nám, že máme dvě možnosti - buď si vzít Martinku domů a čekat nebo souhlasit s tím, že podstoupí operaci mozku, kdy ji bude odstraněná polovina špatně přístupného nádoru,“ vzpomíná pro zpravodajský server Romea.cz Martin Girga, kterému před lety zemřel na stejné nádorové onemocnění tatínek.

Na nemocniční chodbě se tak museli rychle rozhodnout – smíří se s krutou diagnózou, která nedávala dívce šanci na přežití nebo přijmou fakt, že se pokusí lékaři o záchranu života, ale se značným rizikem, že jejich dcera pravděpodobně nebude nikdy mluvit ani chodit. Nakonec se rozhodli pro operaci s jedinou podmínkou, operatéři vyjmou z mozku nádor celý, nikoli jen jeho polovinu.

Samotný zákrok dopadl dobře, avšak záhy po něm se u Martiny objevily epileptické záchvaty, nesnesitelné bolesti nohou a problémy se sluchem. Martina po vyjmutí nádoru absolvovala sérii ozařování, které snášela těžko.

„Od operace jsme měli doma ležáka, dcera nemluvila, nechodila a sama se ani nenajedla. Krmila jsem jí pomocí stříkačky a starala jsem se o ni jako o novorozeně, které je plně závislé na matce,“ vypraví paní Girgová, která Martinu postupně naučila i mluvit.

„I když dcera dnes komunikuje s určitými potížemi, jsme za to šťastni. Snažíme se zlepšit i její hybnost, absolvovali jsme lázně, cvičíme každý den několikrát denně předepsané cviky. Dcera docházela i na rehabilitace, ale výsledky nebyly téměř patrné. Půlhodinové cvičení s míčem se na jejím zdravotním stavu nikterak neodrazilo," říká Girga.

"Když jsme její stav konzultovali s lékařem, řekl nám, že jsou specializovaní na lidi po náhlé mozkové příhodě, ale Martinu vzali proto, že jim to proplácí pojišťovna. Proto jsme po dlouhé úvaze přešli nedávno do kliniky AXON ve Zlíně, kam dojíždíme z Klenovice na Hané. Na klinice jsou rehabilitace intenzivnějšího rázu, trvají čtyři hodiny a využívá se během nich robot Lokomat,“ vysvětluje Girga a dodává, že za tři týdny se dcera natolik zlepšila, že s pomocí druhé osoby udělá pár kroků.

„Od Lokomatu si hodně slibujeme, je to už jediná možnost, kterou v tuto chvíli ještě máme. Jenže Lokomat nespadá do tabulek veřejného zdravotního pojištění, takže na něj pojišťovny nepřispívají. Tři týdny intenzivního cvičení vyjde na 78 tisíc, další výdaje padnou na dopravu. Doposud jsme léčebný program financovali z ušetřených peněz, ale tím, že rehabilitace jsou poměrně drahé, na další už nám nezbývají finance. Proto jsme se rozhodli pro veřejnou sbírku, kde se zatím podařilo na rehabilitace Martinky vybrat tisíc korun. Věříme, že se najde někdo, kdo nám v našem snažení vrátit dceru alespoň částečně do běžného života pomůže,“ prosí Margita Girgová.

Přispívat Martine Girgové na rehabilitační program můžete zde: https://www.donio.cz/axon-martina