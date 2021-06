Mimořádný tiskový brífing policie k případu v Teplicích: Stále není jasné, kde muž zkolaboval, policie navíc prý nemá žádné videozáznamy než ty, které jsou v mediálním prostoru

Brífink policie k zákroku proti muži v Teplicích 24. 6. 2021 (FOTO: Repro ČT24)

Ani po mimořádném tiskovém brífinku policie není jasné, kde Stanislav Tomáš po zásahu policistů zkolaboval. Podle vyjádření policie byl po zákroku naložen na lehátko, převezen do sanitky, kde byla zahájena resuscitace. Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Jaromír Kníže ani na opakované otázky novináři nespecifikoval, kde muž zkolaboval. Přitom policie od začátku tvrdí, že kolaps nastal až v sanitce. Navíc oproti předešlým informacím, kdy policie tvrdila, že muž zemřel v sanitce, nyní uvedla, že zemřel až v nemocnici.

ČASOVÁ OSA INCIDENTU 14:59 - Policejní hlídka dorazila na místo zásahu 15:11 - Přijíždí sanitka přivolaná policisty. Po příjezdu nakládá muže do vozidla. Policie dnes odmítal specifikovat, kde zkolaboval 15:28 - Ve voze je následně zahájena resuscitace, sanitka z místa odjíždí. 15:45 - Ošetřující lékař v teplické nemocnici konstatuje smrt pacienta

"Nejsem schopen říct, kdy muž ztratil vědomí," uvedl na přímou otázku Jaromír Kníže, ředitel KŘP Ústeckého kraje.

Policie přitom už v pondělí 21. 6. 2021 uvedla: "Muž byl předán do péče záchranářů, v sanitce následně zkolaboval a i přes resuscitaci se nepodařilo obnovit jeho životní funkce."

Policie se na tiskové konferenci soustředila na vysvětlení použití donucovacích prostředků. Podle policie donucovací prostředky, které hlídka použila při zákroku, odpovídaly intenzitě mužova útoku. Pitva zemřelého podle nich neodhalila známky poranění orgánů ani dušení, muž měl v těle pervitin. Policisté zopakovali, že smrt nesouvisela se zákrokem.

Náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák řekl, že užité hmaty a chvaty jsou řazené mezi nejmírnější donucovací prostředky. Zasahující policisté se podle něj s mužem nejprve snažili komunikovat, ten ale zvýšil agresivitu. Oháněl se okolo sebe rukama, kopal kolem sebe a jednoho z policistů pokousal. Dvořák dodal, že policista, který muži zaklekl krk, se chvat několikrát pokusil ukončit, muž ale reagoval silným odporem a hrozilo zranění zadrženého i policistů.

Sobotní incident policie prověřuje jako nedovolené nakládání s drogami, za které hrozí deset až 18 let vězení. Šetří také násilí proti úřední osobě a přestupek proti občanskému soužití. Krajská policie požádala veřejnost, aby jí poskytla záznamy, které mohou přispět k objasnění incidentu. Uvedla, že vlastní záznamy ani záběry z uličních kamer nemá.

Někteří obyvatelé domů z okolí zásahu novinářům tvrdili, že jim policie vymazal záznamy z mobilních telefonů. To označil Zbyněk Dvořák za nesmysl. "Pokud toto někdo tvrdí, je potřeba se obrátit na vnitřní odbor kontroly a bude to prošetřeno jako stížnost. Z našich trestních spisů tyto informace nemáme. Nepřebírali jsme žádné mobili, nemazali jsme nic. Pokud by k tomu došlo, byl by to exces a byl by vyšetřen," dodal Jaromír Kníže.

Policisté také uvedli, že v souvislosti s komunikací na sociálních sítích již stíhají první osobu pro podezření z trestného činu Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Další vyjádření k tomuto případu jsou prověřovány.

