Mobilní očkovací týmy opět vyrazí do sociálně vyloučených lokalit. Lidé jsou tam více ovlivnění dezinformacemi kolem koronaviru

Očkování v Neštěmicích (16. 7. 2021) (FOTO: Ústecký kraj)

Mobilní očkovací týmy budou v tomto týdnu očkovat v dalších sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Očkování bez předchozí registrace bude možné v ostravských Radvanicích a Kunčičkách, v komunitním centru ve Frýdku-Místku, týmy ale vyrazí i do Havířova-Šumbarku a do Karviné. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Toto kolo mobilního očkování bylo naplánováno ve spolupráci s organizacemi, které v sociálně vyloučených lokalitách působí.

"Abychom zvýšili proočkovanost v našem kraji, rozhodli jsme se nabízet vakcínu i lidem z takzvaných sociálně vyloučených lokalit. V těchto místech žije spousta lidí s nižším vzděláním i příjmy, kteří nemají možnost se elektronicky registrovat, a navíc mají tendence nedůvěřovat institucím a autoritám," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Dodal, že naopak vstřícnější jsou k pracovníkům sociálních služeb, kteří jsou s nimi v kontaktu dlouhodobě a pomáhají jim řešit různé potíže. "Proto nám toto očkování pomohli organizovat právě zástupci organizací působících v těchto lokalitách," dodal Vondrák. Kraji pomohla například Diecézní Charita ostravsko-opavská, Spolek Portavita, spolek Centrom, společnost Vzájemné soužití, organizace Dživipen, ale také například romský poradce a terénní sociální pracovník frýdecko-místeckého magistrátu.

„Díky spolupráci s lidmi z terénu víme, že nejvhodnější čas pro vakcinaci v těchto oblastech je pozdní odpoledne. Také se ukázalo, že řada lidí nemá občanku, takže jsme se nakonec rozhodli očkovat i bez předložení průkazu totožnosti, bude stačit znát celé rodné číslo. Další důležitou okolností je pak určitá nedůvěra, která plyne z dezinformací o očkování, které v těchto komunitách kolují. Proto jsou zdravotníci z mobilních týmů připravení lidem vše vysvětlovat a odpovídat na všechny dotazy," doplnil.

Celkem už zdravotníci v Moravskoslezském kraji aplikovali téměř 1,2 milionu dávek. Ukončené očkování už má v kraji bezmála 560.000 lidí. V Moravskoslezském kraji bylo za uplynulý týden na covid-19 pozitivně testováno 81 lidí. Je to o 14 více než v předchozím týdnu. Vyplývá to z informací takzvané Chytré karantény, kterou zveřejňuje Vondrák. Nově nakažených za posledních sedm dní je nyní v kraji šest na 100.000 obyvatel. Od začátku epidemie je evidováno 180.004 nakažených, což je zhruba 15 procent obyvatel.

V kraji je k dnešnímu dni v nemocnicích osm lidé, před týdnem byli čtyři. Počet lidí, kteří v souvislosti s koronavirem zemřeli, je 3537. Zhruba 176.000 lidí už se koronaviru zbavilo. Statistika Chytré karantény eviduje nakažené podle trvalého bydliště. I nemocné z regionu, kteří žijí jinde, tak Chytrá karanténa vykazuje ve statistikách kraje.