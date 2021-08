Mobilní tým naočkoval proti covidu kolem stovky zájemců v Mojžíři. Vyrážet bude i do dalších vyloučených lokalit

Mobilní očkovací tým na Mojžíři (FOTO: Konexe)

Na ústeckém sídlišti Mojžíř proběhlo v úterý 3. srpna očkování místních obyvatel proti onemocnění COVID-19 jednorázovou vakcínou Johnson & Johnson, které zajišťoval mobilní očkovací tým společnosti Krajská zdravotní se základnou v Masarykově nemocnici. Podle Miroslava Brože z organizace Konexe, která zdravotníkům na místě pomáhala, se nechalo očkovat kolem stovky lidí.

„Kdyby se nepřihnala prudká bouřka, která očkování předčasně ukončila, byl by ten počet ještě větší,“ uvedl pro server Romea.cz Brož.

Brož: "Mezi zájemci byli lidé, kteří se chtěli nechat očkovat, ale nezvládli registraci přes internet, starší lidé, pro které jsou očkovací místa daleko, lidé, kteří potřebovali vycestovat nebo ti, kterým vadí neustálé testování."

„Mezi zájemci byli lidé, kteří se chtěli nechat očkovat, ale nezvládli registraci přes internet, starší lidé, pro které jsou očkovací místa daleko, lidé, kteří potřebovali vycestovat nebo ti, kterým vadí neustálé testování. Přišli ale i zájemci, kteří za sebou mají vážný průběh onemocnění covidem nebo jim někdo na covid zemřel,“ přiblížil pro Romea.cz Brož.

Pro vakcínu se ale rozhodli i někteří z těch, kdo dosud váhali – většinou kvůli dezinformacím, se kterými se setkávají na sociálních sítích. U očkovacího stanu měli možnost hovořit přímo s lékařkou, která odpovídala na dotazy a vysvětlovala vše potřebné, některé motivoval právě Miroslav Brož. Další zájemce podle něj přesvědčilo i to, že viděli známé, kteří už se očkovat nechali a jsou po vakcíně v pořádku.

„Na Mojžíři měli lidé informace předem, věděli, kdy přijedeme a čekali na nás. Byli vstřícní, milí, nebyl absolutně žádný problém,“ popsala průběh očkování pro server Romea.cz hlavní sestra Masarykovy nemocnice Markéta Svobodová.

„Byla jsem tam celou dobu a nezaznamenala jsem, že by měl někdo problém s vakcínou, naopak se lidé ptali, jestli je to ta jednodávková, aby nemuseli nikam pro druhou. Stejnou vakcínou očkujeme i v obchodním centru Fórum,“ ohrazuje se proti tvrzení redaktorky serveru idnes.cz ve včerejším článku o tom, že se někteří z místních obávají "cílené likvidace" Romů jakousi „jinou“ vakcínou. „Nic takového jsem od nikoho neslyšela,“ uvedla Svobodová.

Mobilní očkovací tým Krajské zdravotní jezdí po kraji od letošního února. „Očkovali jsme v domovech důchodců, zařízení sociální péče, ale i třeba celou vesnici. Postupně vznikla i potřeba ve vyloučených lokalitách, kde si lidé často neporadí s registrací,“ přiblížila pro server Romea.cz hlavní sestra.

Na očkovací tým se nejprve musí obrátit obec – poté se plánuje vhodný termín a zajišťuje potřebné zázemí. Na výjezdy se mobilní tým chystá i do dalších vyloučených lokalit v kraji – 19. srpna by měl dorazit do Předlic, mezi dalšími plánovanými místy je například Děčín. Mobilní očkovací týmy působí také v Moravskoslezském kraji.