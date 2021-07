Mobilní týmy dnes vyráží očkovat Romy do vyloučené lokality v Ostravě-Přívozu. Zástupci kraje na očkování spolupracují s romskými organizacemi

Ilustrační FOTO: Facebook Vzájemné soužití, o. p. s.

Lidem žijícím v odlehlých oblastech Moravskoslezského kraje nabídnou příští týden očkování proti covidu-19 tři mobilní týmy. Očkování ale zajistí i obyvatelům vyloučených lokalit. S představiteli romských organizací se na tom dohodli zástupci krajského úřadu a Fakultní nemocnice Ostrava. Novinářům to sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Mobilní týmy vyrazí do terénu právě dnes.

O očkování zástupci kraje a nemocnice jednali dnes i s představiteli romských organizací v regionu. "Je nutné vymyslet strategii očkování, informovat a motivovat i tyto lidi, aby se očkováním chránili proti koronaviru. Požádali jsme zástupce Asociace romských podnikatelů Vladimíra Kočku a ředitele spolku Vzájemné soužití Kumara Vishwanathana, aby nám s tím pomohli. Očkovaní Romové a ti, kteří se chtějí očkovat, mají velký vliv a moc přesvědčit pro očkování své rodiny a přátele,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO).

Kraj se s představiteli romských organizací dohodl, že dnes vyjede mobilní očkovací tým fakultní nemocnice očkovat do Ostravy-Přívozu a otestuje zájem. "Příští týden v pondělí a úterý nám pomohou zorganizovat informační schůzky s obyvateli vyloučených lokalit, kde jim zdravotníci ostravské fakultní nemocnice poskytnou informace a vysvětlí všechno, co se se očkování týká,“ doplnil Gebauer. Podle zájmu o čtvrteční testování je nemocnice připravena vyslat mobilní tým do romskými aktivisty vytipovaných lokalit i v dalších dnech.

"Dnes je velký den. Zahájíme totiž očkování v terénu! V Česku má ukončené očkování zhruba 4,7 milionu lidí. Mnoho našich (nejen) romských přátel je již očkováno, stejně tak mnoho pracovníků a pracovnic Vzájemného soužití a jejich rodin. Očkování lidé navíc pochopitelně získávají čím dal více výhod. Pevně věříme, že očkování je aktuálně nejlepší možnou cestou k návratu do veselejšího života," uvedla dnes na sociální síti Facebook organizace Vzájemné soužití.

"Důvodem nižší proočkovanosti v okrajových oblastech regionu je odlehlost obcí a velká vzdálenost do očkovacích míst. Lidé to prostě mají za očkováním daleko, možná také mnozí nejsou tak zdatní v používání moderních technologií, přes které je nutné se k očkování registrovat. Proto za nimi pošleme tři mobilní očkovací týmy," uvedl Gebauer.

Očkovací týmy příští úterý a středu vyjedou do Jablunkova na Frýdecko-Místecku, Vítkova na Opavsku a Osoblahy na Bruntálsku. "Se starosty domlouváme přesné místo a čas. Očkovat se bude vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech nebo jednodávkovou vakcínou od Johnson & Johnson. Nebude nutné se předem registrovat, to zařídí mobilní očkovací týmy na místě," doplnil Gebauer. Dodal, že v případě očkování dvoudávkovou vakcínou zajistí mobilní týmy i aplikaci druhé dávky.