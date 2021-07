Mobilní týmy začaly očkovat proti koronaviru v sociálně vyloučených lokalitách

Očkování v Neštěmicích (16. 7. 2021) (FOTO: Ústecký kraj)

S očkováním lidí ve vyloučených lokalitách Moravskoslezského a Ústeckého kraje kraje by měly pomoci mobilní očkovací týmy. Uvedl to minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Na konci týdne pak první očkovací týmy vyjely například do lokality Mojžíř v Ústeckém kraji.

Na dotaz ČTK, jak zajistit očkování například lidí bez domova nebo sociálně vyloučených, Vojtěch uvedl, že vakcinaci by tam lidem měly nabídnout mobilní očkovací týmy, které zajistí kraje. Vojtěch předpokládá, že lidé z vyloučených lokalit sami na očkování ve stávajících očkovacích centrech nepřijdou. „Očkovací tým by měl jít za nimi a měl by je naočkovat na místě tam, kde pobývají,“ řekl Vojtěch.

Do 20. července aplikovali zdravotníci v celém Česku víc než 9,6 milionů očkovacích dávek proti koronaviru. Ukončené očkování pak má téměř 4,3 milionu lidí. Například v Ústeckém kraji jsou ale oblasti, kde je proočkovanost menší než na ostatních místech. Podle krajského koordinátora pro očkování Petra Severy jde hlavně o tzv. sociálně vyloučené lokality. Patří mezi ně i Trmice na Ústecku. Uvedl to pro Český rozhlas.

Právě Trmice jsou jedním z měst, kde je podíl očkovaných proti koronaviru nižší než jinde v Ústeckém kraji.

„Například Trmice mají jen kolem 45 % proočkovanosti. Mezi dalšími málo proočkovanými obcemi jsou například Obrnice, nebo třeba Bílina, a to i přes to, že je tam očkovací centrum,“ vysvětlil pro Český rozhlas krajský koordinátor pro očkování Petr Severa.

Podle Petra Globočníka ze spolku Romano Jasnica za nízkou proočkovaností ve vyloučených lokalitách stojí například špatná možnost lidí dojet si do očkovacích center, roli hrají i dezinformace.

"V souvislosti s očkováním kolují dezinformace například na sociálních sítích. Například jsem se osobně setkal s tím, že mi lidé tvrdili, že mohou po očkování získat magnetismus a podobně. Bylo to až kuriózní,“ uvedl Globočník.

Nutnost osobního kontaktu a vysvětlování ukázalo i očkování v sociálně vyloučené lokalitě Mojžíř. „Je dobrý, že přijeli sem. Lidi mluví všelijak, že když se dostane injekce, že se umře. Poslouchala jsem to venku a byla jsem z toho úplně vyřízená. Pak jsem se dneska rozhodla, když kluci (synové) měli dvakrát očkování a zvládli to, že půjdu. Rozhodla jsem se až teď, i když jsem trochu věřila i trochu nevěřila,“ řekla pro server Seznam Zprávy Vlasta Nanárová.

Lidé ve vyloučených lokalitách dostávají očkovací látku od společnosti Johnson & Johnson, kde stačí pro ukončené očkování jen jedna dávka.