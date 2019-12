Monika Bagárová usedne v porotě nové SuperStar

Monika Bagárové ve videoklipu Let Me Love U. (FOTO: Michal Petrík)

Začátkem příštího roku uvedou televize Nova a televize Markíza nový ročník hudební soutěže SuperStar. Novou porotkyní bude i zpěvačka Monika Bagárová, která si sama soutěží prošla již před 10 lety. Kromě Bagárové v porotě usedne i zkušený matador pěveckých soutěží, Palo Habera. Novými porotci budou také moderátor Leoš Mareš, herečka Patricie Pagáčová a hudebník Marián Čekovský. Poprvé bude tedy porota pětičlenná a usednou v ní odborníci z různých uměleckých odvětví.

Sama Bagárová se na novou etapu v kariéře velmi těší.

„Nabídka na účinkování v porotě SuperStar ve mě vyvolala obrovskou směs pocitů. Překvapila mě, potěšila mě, vyděsila mě, nastartovala mě a donutila mě bilancovat. Došlo mi, že je to už 10 let, co jsem si touto soutěží prošla sama. Mám proto pocit zodpovědnosti a respektu před všemi lidmi, kteří se pouští touhle cestou, účastní se jako soutěžící a jdou před veřejnost a kamery poprvé a kterým to může zásadně ovlivnit život. Taky mám pocit zodpovědnosti a respektu vůči štábu lidí, kteří ten pořad tvoří a musí ho udělat zábavným pro diváky. Hlavně ale cítím obrovskou radost a nadšení z toho, že máme možnost vytvořit na určitý čas partu lidí, kteří mají společně za cíl v tomhle našem prostoru pomoct najít nové mladé talenty a to vše v atmosféře kultivované zábavy,“ napsala Bagárová na svém facebookovém profilu.

Od účasti v hudební soutěži Československá Superstar je Monika Bagárová stálicí české hudební scény a je často označovaná jako česká popová princezna. Za svou kariéru spolupracovala s mnoha významnými hudebníky, vydala dvě alba, bezpočet singlů a nazpívala titulní píseň k filmu Čertova nevěsta.