Mostecká radnice v Chanově zbourá další panelový dům a vyžene Romy do kontejnerů

(FOTO: IPSI)

Město Most postaví v druhé polovině roku na sídlišti Chanov, obývaném převážně Romy, obyvatelné kontejnery, tzv. čunkodomky. Ve stejné chvíli se bude bourat další zdevastovaný panelák. Projekt čunkodomků, na které má radnice v letošním rozpočtu 20 milionů korun, představí vedení města zanedlouho obyvatelům Chanova. Novinářům to řekl primátor Jan Paparega (ProMOST).

Odborníci dokončují projektovou dokumentaci. "Jakmile bude hotova, což předpokládáme bude na přelomu ledna a února, připravíme prezentaci v kulturním domě přímo v Chanově," uvedl Paparega. V kontejnerech by mohlo podle primátora vzniknout 15 až 18 bytů. "Přičemž není žádné dogma, že by tam museli bydlet pouze lidi z Chanova," uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (ProMOST).

Čunkodomky vzniknou přímo na sídlišti, kde město v minulosti nechalo zbourat několik panelových domů. Ještě letos bagry srovnají se zemí další. "Požádali jsme o státní dotaci na demolici bloku č.3. Zbouráme ho i v případě, že dotaci nedostaneme," uvedl Paparega.

Byty v panelácích na sídlišti patří městu. Počet platných nájemních smluv je 148, obydlených bytů je 172. "Obnovujeme smlouvy pouze těm, kteří hradí závazky, 24 domácností nemá platné smlouvy, budou muset byty vyklidit a nastěhují se osoby, které budou plnit své povinnosti," řekl primátor.

Sídliště Chanov, které vzniklo na konci 80. let, by se mělo podle plánu vedení města postupně proměnit. "Nejsme rozhodnuti tuto lokalitu demolovat, ale některé domy nejsou v dobré kondici. Pokud by se nám osvědčilo kontejnerové bydlení, šli bychom touto cestou," řekl Paparega.

Obyvatelé Chanova proti kontejnerovému "bydlení" již několikrát protestovali. Loni v červnu se i kvůli tomu konala druhá schůze komunitní skupiny. Společně představili alternativní plán k návrhu vedení města postavit na okraji Chanova obytné kontejnery. Místní občané navrhli, že poničené panelové domy opraví sami obyvatelé sídliště.

"Nikdo z nás nechce bydlet v kontejnerech. Všichni si myslíme, že by bylo lepší opravit některé paneláky. Ať dají našim mužům práci a oni ty domy rádi opraví, stejně jako to bylo před lety s částí domů. Všichni si tam bydlení váží, když se o něj sami zasloužili,” uvedla po jednání skupiny její účastnice Vanesa.

Komunitní pracovní skupina vznikla za podpory Pirátů. Její zapojení do řešení situace na mosteckém sídlišti Chanov představuje novou metodu v přístupu k začleňování romských komunit v ČR. “Na sídlišti Chanov je mnoho dlouhodobě neřešených problémů, čeká nás hodně práce. Komunitní skupina bude v Chanově fungovat dlouhodobě, naše návrhy řešení chceme vymýšlet a diskutovat s těmi, pro které jsou vymýšleny, jen tak totiž mohou fungovat,” komentoval zastupitel Mostu Adam Komenda z Pirátů.