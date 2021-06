MPSV a neziskovky představily průběžné výsledky projektů Housing First. Domov získalo 531 lidí v 200 bytech

Ilustrační foto. (FOTO: Pixabay.com)

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s neziskovými organizacemi představilo průběžné výsledky projektu „Podpora sociálního bydlení“, který pracuje na principu zavádění přístupu Housing First (Bydlení především). Za dva roky díky projektům získalo domov více než 531 lidí, z toho 246 dětí. Podařilo se pro ně získat pronájmy v 200 bytech. Naprosté většině těchto lidí se díky podpoře sociálních pracovníků podařilo bydlení udržet a dodnes bydlí. V přibližně 40 procentech zabydlených domácností je alespoň jedna osoba romské národnosti.

„Když je člověk bez domova, nemůže normálně žít, pracovat, zapojovat se do společenského života jako ostatní. Střecha nad hlavou je prostě základ. Ale krize bydlení u nás je smutnou realitou, která bohužel nekončí. Abychom ji vyřešili, stát, obce a neziskové organizace musí spolupracovat. Projekty, jako jsou ty Housing First, mají smysl a jsou úspěšné a já chci, abychom měli podporu i v dalších letech,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Prvním českým projektem Housing First, který MPSV podpořilo, byl projekt Rapid-rehousing v Brně, v rámci kterého bylo zabydleno 50 rodin s dětmi. Úspěch tohoto projektu vedl k vytvoření dotačního programu, ze kterého je dnes financováno 13 projektů Housing First.

"Housing First („Bydlení především“) je v sociální oblasti specifický přístup řešení bytové nouze osob bez domova. Přístup je založen na myšlence, že bydlení je základní lidské právo a důstojný domov je základním předpokladem pro kvalitní život. Projekty a programy Housing First jsou určeny těm nejohroženějším skupinám osob bez domova, tj. lidem žijícím dlouhodobě na ulici, lidem se závislostí, duševním onemocněním, či duální diagnózou, kterým na rozdíl od běžných programů pomoci skutečně pomáhají získat a udržet si bydlení. Mezi 13 projekty jsou i takové, které se zaměřují na rodiny s dětmi v bytové nouzi," uvedli zástupci MPSV.

„Moc si ceníme spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi, které realizují projekty Housing First. Jejich zkušenosti a poznatky jsou pro nás nesmírně cenné a snažíme se je plně využít při vytváření budoucích programů, na nichž již intenzivně pracujeme s projektem Podpora sociálního bydlení i s Platformou pro sociální bydlení. Nejdůležitější je ale to, že díky úspěšným projektům nachází bydlení stovky domácností a dětí v nouzi,“ řekla ředitelka odboru realizace projektů ESF Helena Petroková.

V rámci podpory se pomocí dotazníkového šetření sledoval i počet podpořených osob z romské menšiny. "Za každou domácnost byl dotazován 1 zástupce domácnosti, celkově máme prozatím informace o 210 domácnostech. Sociální pracovníci hodnotili 87 respondentů jako příslušníky romské menšiny. Z toho je možné konstatovat, že v přibližně 40 % zabydlených domácností je podle hodnocení sociálních pracovníků alespoň 1 osoba romské národnosti," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Michal Ďorď z MPSV, který vysvětlil, že na otázky o příslušnosti k romské menšině odpovídali sociální pracovníci, nejednalo se tedy o sebeidentifikaci zabydlených osob, ale o připsanou identitu.

V případě jednočlenných domácností je podle Ďordě podíl osob z romské menšiny menší, cca 16 %, tedy 10 osob z 64. "V případě vícečetných domácností sociální pracovníci hodnotili, zda většina domácnosti/rodiny vypadá nebo o sobě říká, že jsou Romové. Z odpovědí sociálních pracovníků vychází, že 47 % vícečetných domácností bylo tvořeno převážně osobami z romské menšiny," dodal.

Při příležitosti druhého výročí těchto projektů MPSV připravilo tzv. „Týden Housing First“, který má veřejnosti přiblížit projekty Housing First. Kromě prezentace dosažených výsledků, videí a informací o projektech Housing First bude zveřejněn webinář s Danielem Prokopem o dopadech nevyhovujícího bydlení na děti a proběhnou také benefiční koncerty. Týden Housing First probíhá od 14. do 18. června a zájemci jej mohou sledovat na facebookové stránce projektu Podpora sociálního bydlení „Sociální bydlení v ČR“ a také na YouTube kanálu projektu.