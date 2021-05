"Mr.ky cikánský do plynu, cikáni do plynu," vykřikoval muž a pak brutálně zaútočil na Roma s dětmi. Soud ho odsoudil na 7,5 roku vězení

Ilustrační FOTO: SalFalko, Flickr.com

Za pokus o těžké ublížení na zdraví s rasistickým podtextem odešel v pondělí 40letý Jiří Jäger od ústeckého krajského soudu s nepodmíněným trestem 7,5 roku. Rozsudek je nepravomocný. Jäger nejdříve rasisticky urážel Romy a pak zaútočil s rozbitou lahví na 28-letého Roma, který byl na místě se svou přítelkyní a dětmi. Způsobil mu řezná zranění. Informoval o tom Denik.cz.

Obžalovaný se doznal a během líčení podepsal dohodu o vině a trestu. Zmocněnkyně poškozeného si vzala lhůtu na odvolání. Ohledně náhrady za ztrátu společenského uplatnění ve výši 400 tisíc korun odkázal soud poškozeného na občansko-právnímu řízení.

K celému konfliktu došlo loni 11. srpna po 20. hodině na zastávce MHD před ústeckým hlavním nádražím. Jäger rasisticky urážel Romy výkřiky „Mr.ky cikánský do plynu, cikáni do plynu“, cikány chtěl vraždit brokovnicí a vykřikoval: „Cikáni by měli pochcípat.“

Proti urážkám se ohradil 28letý Rom, který byl na místě se svou přítelkyní a dětmi. Jäger na něj bez ohledu na přítomnost dětí brutálně zaútočil. „Napadl ho opakovanými údery rukou, ve které držel hrdlo rozbité skleněné lahve,“ potvrdil podle serveru Denik.cz státní zástupce Vladimír Jan. Muž útočil na hlavu a krk a napadenému způsobil několik řezných ran. Podle znalců z oblasti lékařství při tom mohlo dojít k poranění ohrožujícímu na životě.

Jäger byl již dříve odsouzen na rok vězení kvůli sympatiím k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka. I přesto, že se útočník doznal, potvrdil i po pondělním rozsudku, že je rasista, když začal směrem k novinářům vykřikoval: „To je všechno lež. Cigáni lžou. Ať chcípne, dr.ka černá.“