Muzeum romské kultury prodloužilo lhůtu pro podání nabídek na demolici vepřína v Letech. Měla by proběhnout v polovině roku

Vepřín v Letech u Písku (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Muzeum romské kultury v Brně prodloužilo do 20. dubna lhůtu pro podání nabídek na demolici vepřína v Letech na Písecku, kde vybuduje Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. ČTK to řekla mluvčí muzea Karolina Spielmannová. Důvodem byly dotazy ze strany zájemců, podle Spielmannové je možné, že se termín ještě znovu prodlouží. Demolice by měla začít letos v půli roku, památník chce muzeum otevřít příští rok.

V místě byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. Později tam vznikl vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 372 milionů korun bez DPH od firmy Agpi, která tam měla 13.000 prasat. Na demolici vepřína dal stát 110 milionů korun. Odhadované náklady na vznik památníku překročily 30 milionů, podle Spielmannové se ale s ohledem na rostoucí ceny materiálů nejspíš zvýší, částku zatím nevěděla. Část uhradí dotace z norských fondů a část státní rozpočet.

Lhůta pro podání nabídek na demolici vepřína měla skončit 11. dubna, ale prodloužila se do 20. dubna. "Lhůta může být ještě prodloužena, záleží to na příchozích dotazech," uvedla Spielmannová.