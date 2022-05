Muzeum romského národního obrození v Praze slaví své čtvrté výročí

JUDr. Emil Ščuka při zahajovacím projevu na vernisáži výstavy. Foto Jaroslav Balvín

V pondělí 9. května oslavilo Muzeum romského národního obrození čtvrté výročí od svého založení.

„Žádná instituce se nezrodí bez osobností. I v tomto případě za vznikem nového muzea, zaměřeného na podchycení rozvoje romského národa v posledních třiceti letech, stála a stojí jedna z nejvýraznějších romských osobností, JUDr. Emil Ščuka,“ přibližuje Jaroslav Balvín, bývalý ředitel Ústavu romologických studií FSVaZ UKF v Nitře (v současnosti poradce a analytik v týmu muzea, docent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).

Smyslem založení Muzea romského národního obrození je především posílit národní sebevědomí Romů, zvýšit jejich společenskou prestiž a prezentovat romskou historii formou výstav, přednášek a publikací.

„Muzeum se zabývá archivací důležitých historických materiálů, jako je například archiv první politické strany Romů Romské občanské iniciativy pod vedením Emila Ščuky, jeho činností jako prezidenta Mezinárodní romské unie,“ popisuje Balvín.

„Oddělení dokumentace a archivace muzea pod vedením Vojtěcha Lavičky a Moniky Farkašové zakládá knihovnu nejdůležitějších a nejnovějších titulů z oblasti romistiky,“ dodává Balvín. Vycházejí publikace o romských osobnostech, historii a hudbě. O činnosti muzea informuje občasník Romské muzejní listy.

Muzeum rovněž pořádá výstavy – v současnosti právě výstavu Romové ve fotografii Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové v Městské knihovně v Berouně.

Výstava provázela i samotné založení muzea. V roce 2018 proběhla obsáhlá výstava 100 let – Romové v Československu v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.

„Viděli jsme, že tato výstava chybí a také události, které by se zabývaly obrozeneckým a emancipačním hnutím devadesátých let od revoluce 1989. Je to téměř třicetileté období a nejen já a mí přátelé a sympatizanti se ptáme, jak to, že tato tak blízká doba, tyto současné dějiny jsou nám upírány, proč se jimi žádné muzeum nezabývá,“ uvedl tehdy Ščuka.

V roce 2019 muzeum vydalo životopisnou publikaci Emila Ščuky, v roce 2021 založilo internetové Roma Rádio.

