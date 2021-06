Na místě tragické smrti Roma se i dnes sešly stovky lidí. Opět zapalují svíčky a pokládají květiny

Pietní místo v Teplicích - 22. 6. 2021 (FOTO: repro video)

Na místo v Teplicích, kde v sobotu zemřel šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš, proti němuž předtím zasahovala policie, i dnes přicházejí stovky lidí, především Romové. Někteří přijeli i ze zahraničí. Zapalují svíčky a k improvizovanému pietnímu místu pokládají květiny. Policie spontánní shromáždění podle policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové monitoruje.

Na sociálních sítích se objevilo amatérské video z policejního zásahu. Je z něj patrné, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky, kromě jiného i tzv. zakleknutí. Jak již zpravodajský server Romea.cz informoval, zasahující policista několik minut zadrženému Romovi klečel na krku.

Romové na místě přes sociální sítě vyzývají další Romy, aby na místo také přišli.

Větší pietní vzpomínka se bude podle Jozefa Mikera z organizace Konexe konat v Teplicích od 14:00 hodin, demonstraci chce Miker svolat v příštím týdnu. "Chceme udělat příští týden demonstraci před policejní stanicí," řekl. Od policie podle něj šlo o nepřiměřený zákrok. "Ať dělal, co dělal, samozřejmě neuznávám drogy a podobně, ale pokud je to lidský život, mělo by se s ním zacházet šetrně," dodal Miker.

Navíc již tuto středu pořádá organizace Autonomní akce ve středu v Praze na Prokopově náměstí od 18:00 "demonstraci proti policejní brutalitě". Uvedla to na svém webu.

Ke spontánnímu pietnímu místu v Teplicích dorazili i příchozí ze Slovenska nebo z Belgie. Jeden z přítomných David Mezei odhadl, že zapálit svíčku přišlo více než 500 lidí. "Je to klidná pietní akce s tím, že každý v klidu vyjadřuje svůj názor," popsal pro ČTK shromáždění Mezei, který na místo většinu lidí prostřednictvím sociálních sítí svolal. "My Romové jsme hodně citliví v takových věcech. Nás to zasahuje a mrzí nás to. Všichni na tom videu jsme viděli, že tomu člověku bylo ublíženo, a my jsme neviděli důvod k tomu, aby ten člověk umřel," řekl Mezei.

Policie v pondělí uvedla, že policisté v sobotu odpoledne zasahovali v Teplicích kvůli potyčce dvou mužů. Když na místo přijela hlídka, ležel jeden z nich na zemi a byl zraněný. Muž byl podle policie agresivní a jednoho ze zasahujících policistů pokousal. Policisté použili donucovací prostředky a podle mluvčího přivolali sanitku. "V sanitce následně zkolaboval a i přes resuscitaci se nepodařilo obnovit jeho životní funkce," uvedl v pondělí mluvčí policie Daniel Vítek.

Někteří svědci na místě však tvrdí, že muž zkolaboval již během zásahu. Video, které by ukazovalo, jakým způsobem byl Stanislav Tomáš do sanitky přenesen nebo zda do ní došel sám, nebylo dosud zveřejněno a není vůbec jasné, zda existuje.

Policie zveřejnila pouze jedno video, na kterém muž oblečený do půl těla běhá po ulici a jednu chvíli buší pěstí do auta. Video ze samotného zásahu policie nezveřejnila. To na sociální síť Facebook umístil jeden z obyvatel domu, později však video smazal. Video však žilo na internetu svým životem a je umístěné i na Youtube kanále první internetové televize ROMEA TV.