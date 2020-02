Na přípravný kurz pro romské vysokoškoláky Středoevropské univerzity se lze hlásit do poloviny března

Ilustrační FOTO: CEU

The Roma Graduate Preparation Program (RGPP) na Středoevropské universitě v Budapešti v Maďarsku je jedinečná příležitost pro romské studenty, kteří aspirují na studium magisterských programů v zahraničí. RGPP je desetiměsíční intenzivní program, jehož cílem je zvýšit konkurenceschopnost romských absolventů bakalářských programů se zájmem o sociální a humanitní vědy tak, aby uspěli v přijímacích zkouškách na univerzitách nabízejících programy v anglickém jazyce.

Od svého založení v roce 2004 programem prošlo více než 230 romských studentů z 23 zemí a 85% z nich uspělo v přijímacích zkouškách na magisterských programech v Evropě i zámoří. RGPP studenti dostávají po celou dobu programu stipendium, jež pokrývá cestovní výlohy do Budapeště a zpět do země původu, výlohy na pořízení víza, poplatky za studium, ubytování, zdravotní pojištění, studijní materiály a také měsíční stipendium na živobytí. Přihlašování pro akademický rok 2020/2021 bylo oficiálně spuštěno a bude otevřeno do 15. března 2010. Pro další informace o výzvě klikněte zde.

O programu

Program poskytuje tutoring v následujících disciplínách: ekonomika, gendrová studia, historie, mezinárodní vztahy a evropská studia, právo/lidská práva, nacionální studia, politologie, veřejná správa, sociologie a sociální antropologie (tutoring v dalších disciplínách může být nabídnut po domluvě). Studenti jsou tak během deseti měsíců připravováni na magisterské studium v oboru dle svého výběru. Dále je program zaměřen na intenzivní výuku angličtiny v její mluvené i psané formě formou jazykové kurzu i kurzu akademického psaní, aby jazyková kompetence studentů dosáhla potřebné úrovně. Akademické psaní i tutoring zaměřený zejména na čtení akademických textů a diskuzi, rozvíjí kritické myšlení a další studijní předpoklady. Účastníci programu také získají zkušenost, co obnáší studium magisterského programu tím, že absolvují jeden semestrální kurz s regulérními magisterskými studenty, kde plní všechny požadavky (např. prezentace, psaní písemné práce).

Studenti dále formou diskuzních seminářů rozvíjí své schopnosti reflektovat na politické, ekonomické a sociální aspekty romské exkluze. Seminář je zaměřen na studium historie a identity Romů a současný vývoj v oblasti politiky cílené na Romy ve Střední Evropě.

Trvání programu

Program začíná v září a trvá do půlky června. Jedná se o prezenční studium, kdy rezidence studentů v Budapešti je podmínkou.

Referenci o programu od českého absolventa programu můžete shlédnout jako videopříspěvek zde. Stránka přihlašovacího formuláře je přístupná zde. Informace o náležitostech přihlášky a potřebných dokumentech naleznete zde.

Pokud víte o někom, kdo by mohl mít o participaci v programu zájem, přepošlete jim prosím naši výzvu nebo nám zašlete jejich kontaktní údaje. Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu: RGPP_Enrollment@ceu.edu.