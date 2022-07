Na protivládní demonstraci v Praze zadrželi muže s vytetovaným hákovým křížem. Z reproduktorů zněla ruská hymna nebo xenofobní skupina Ortel

Protivládní a proruská demonstrace v Praze - 8. 7. 2022 (FOTO: repro vide Novinky.cz)

Pražští kriminalisté zadrželi na dnešní protivládní a proruské demonstraci na Malostranském náměstí muže, který měl na těle vytetovaný hákový kříž. Tzv. "vlastenci" si na páteční demonstraci přinesli ruské vlajky a ve svých projevech slovně útočili na ukrajinské uprchlíky nebo Evropskou unii.

Přítomní demonstranti kritizovali také českou vládu a její podporu Ukrajiny. Vykřikovali například výzvy k ukončení dodávek zbraní, které tamní armádě pomáhají čelit ruské agresi. Požadovali také demisi vlády.

Někteří účastníci protestu mávali ruskými vlajkami a vyjadřovali podporu ruského prezidenta Vladimira Putina. V jeden moment na místě hrála i ruská hymna, pak zněla z reproduktorů hudba xenofobní skupiny Ortel.

"Není nás málo. Tato republika jde do háje. Lidi podlehli covidismu a teď podléhají ukrajinizaci," prohlásila podle serveru Novinky.cz jedna z protestujících žen.

"Tady je Česká republika. My jsme tady doma. Oni jenom natahují ruce, všechno chtějí zadarmo," doplnil ji další muž směrem k pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Dlouhý projev plný útoků na Evropskou unii nebo Ukrajinu pronesl známý protiuprchlický aktivista Jiří Černohorský, který v době pandemie COVID-19 opakovaně vystupoval společně s dalšími extremisty na demonstracích proti protiepidemickým opatřením, později vystupoval na demonstracích podporujících Rusko ve válce proti Ukrajině.

Na malostranském náměstí vystoupila také Lenka Tarabová, která v době pandemie vystupovala na demonstracích se žlutou hvězdou, proti čemuž protestovala například Židovská obec.

S projevem vystoupil i bývalý člen SPD Robert Vašíček, který uvedl, že Ukrajina nemůže válku s Ruskem vyhrát a vyzval premiéra Fialu, aby zahájil jednání s Ukrajinou, aby ukončila válku a zároveň, aby ČR ukončila dodávky zbraní na Ukrajinu. Vašíček označil politiky Evropské unie za fašisty, kteří založili novou tisíciletou říši.

Na závěr svého projevu pak Vašíček agitoval pro "vlastenecké" subjekty a své uskupení kandidující ve volbách na Praze 11. Uvedl, že kandiduje do zastupitelstva společně s Romy, kteří podporují vlastenectví. Podle informací ze sociálních sítí by měl na kandidátce uskupení My, co tu žijeme kandidovat Marko Cavali, jeden ze dvou předsedů romské politické strany Roma Luma.

Celá akce se kromě zadržení muže s viditelně vytetovaným hákovým křížem obešla bez větších incidentů. Zadržený měl navíc na sobě tričko s nápisem Combat 44. Číslo 44 u extrémní pravice tvoří číselný kód pro znak jednotek SS a combat odkazuje na známou neonacistickou organizaci. Policisté ho odvezli na služebnu a je podezřelý z trestného činu Projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, za to mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté celou demonstraci monitorovali a podle vyjádření jejich mluvčího budou zkoumat záznamy, zda nedošlo v některých případech k porušení zákona.