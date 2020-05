Nakladatelství Naše vojsko čelí opět trestnímu oznámení, tentokrát kvůli kalendáři s nacisty. Hrnečky s Hitlerem v minulosti prošly bez trestu

Nakladatelství Naše vojsko nabízí ve svém obchodu kalendář s portréty "osobností třetí říše" pro rok 2021 (FOTO: Romea.cz)

Předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma podal trestní oznámení kvůli kalendáři s portréty osobností třetí říše pro rok 2021, které vydalo nakladatelství Naše vojsko. Společnost podle něj porušila zákon, který zakazuje propagaci hnutí potlačujícího práva a svobody člověka. Klíma zároveň požádal poslance, aby v zákoně výslovně označili prodej za formu propagace. Napsal to ve vyjádření zaslaném ČTK. Reakci nakladatelství se ČTK nepodařilo dosud získat. Kalendář zkritizovali i izraelský a německý velvyslanec v ČR.

"Považuji za zcela neúnosné, že se u nás i v roce 75. výročí porážky nacismu legálně veřejně propagují představitelé nacismu," uvedl Klíma.

Nakladatelství podle předsedy nadačního fondu vyrábí a prodává předměty s portréty nacistických předáků a válečných zločinců odsouzených v norimberském procesu. Dopustilo se podle něj proto trestných činů založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Posledním předmětem, který podle Klímy odporuje zákonu, je kalendář dostupný na webu Našeho vojska.

"Jsem v šoku a znechucený z toho, že se takový kalendář s fotografiemi nacistických válečných zločinců prodává," napsal na twitteru izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron. Ke kritice se připojil i německý velvyslanec v Česku Christoph Israng. "Předměty, které oslavují ty nejhorší zločince v lidské historii, nelze tolerovat. Nedokážu pochopit, že někdo vyrábí, prodává nebo si kupuje takový odpad. Jsem rád, že se v České republice, která toho za nacistů tolik vytrpěla, rozpoutala diskuse ohledně toho, jestli podobné věci chcete dále tolerovat," uvedl.

Policie již dříve nakladatelství prošetřovala kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera či zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ však v létě 2018 uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Policisté podle tehdejšího vyjádření mluvčího Jana Daňka neprokázali, "že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti". Mluvčí dodal, že obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů nebo osob v českém právu zakotven není.

Také šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích tehdy uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci. "Každá osobnost má nějaký význam v historii. Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv," řekl serveru iROZHLAS.cz. Jeden ze zástupců společnosti pak serveru Lidovky.cz sdělil, že jsou tyto propagační předměty nejprodávanější z celého sortimentu nakladatelství.

Nakladatelství nadále na svých stránkách hrnky i trička s podobiznami nacistů nabízí. Nově vydávaný kalendář pak kromě Hitlera a Heydricha představuje například státního ministra Karla Hermanna Franka, ministra propagandy Josepha Goebblese nebo velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse.

"Vzhledem k tomu, že v minulosti obžalovaní či obvinění v podobných případech tvrdili, že nejde o propagaci, protože předměty prodávají za účelem dosažení zisku, požádal jsem dnes současně předsedy všech poslaneckých klubů ve Sněmovně PČR, aby iniciovali změnu uvedených paragrafů tak, aby explicitně označily prodej jako formu propagace," uvedl Klíma.

Podobné předměty - hrníčky, trička či kalendáře - prodávají například i sportovní kluby a muzea, a podle předsedy nadačního fondu není pochyb, že mají instituce také propagovat.