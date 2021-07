VIDEO: Napětí v Ústí nad Labem. Číšník měl napadnout Romku, desítky Romů dnes protestovaly před restaurací

Několik desítek Romů se 11. 7. 2021 odpoledne shromáždilo u Španělské restaurace v Hrnčířské ulici v Ústí nad Labem, kde měl dne před tím číšník napadnout romskou ženu. (FOTO: repro video Anabell Košíková, Facebook)

Několik desítek Romů se dnes odpoledne shromáždilo u Španělské restaurace v Hrnčířské ulici v Ústí nad Labem. Tam mělo včera večer po shromáždění Romů na Mírovém náměstí dojít k napadení Romky obsluhujícím číšníkem. Společně s číšníkem pak hosté měli zaútočit i na jejího přítele, který svou přítelkyni bránil. Policie již začala celý incident vyšetřovat.

Na sociálních sítích se objevily videa z celého incidentu s tím, že číšník měl napadnout jednu z Romek. Důvodem měly být hranolky na stole, ke kterému si žena sedla a číšník na po ní chtěl, aby je uklidila. Žena ale oponovala, že nejsou její a číšník jí vzápětí tzv. hlavičkou měl napadnout. Ženy se zastal její přítel a toho pak společně s číšníkem napadli další hosté z restaurace.

Spolumajitelka restaurace celý incident popisuje jinak. "Jsme tu jedenáct let, ale co se tu poslední dva roky děje, nemá obdoby. Vždycky přijdou, sednou si, obsadí celou předzahrádku, hulákají tam a odrazují hosty. Včera je číšník několikrát upozornil, že se to nedělá. Ale oni si přinesli kebaby a podobně. Kolega jim to všechno sebral a vyhodil. No a pak to začalo,“ popsala situaci pro Ústecký deník.

"Policie zahájila vyšetřování pro trestný čin výtržnictví. Hosté si přinesli do restaurace vlastní jídlo, obsluhou byli vyzváni, aby s jídlem odešli. Vznikla slovní rozepře a došlo k fyzickému napadeni. Incident se stal ve 21 hodin," řekla pro zpravodajský server Romea.cz policejní mluvčí Alena Bartošová.

Restauraci dnes odpoledne musela hlídat policie, protože před ní kvůli včerejšímu konfliktu přišlo protestovat několik desítek Romů. S Romy přišel diskutovat ředitel ústecké policie Vladimír Danyluk.

"Celý incident se vyšetřuje. Městská policie byla požádána o kamerové záznamy, budou pozváni lidi, kteří na těch záznamech budou, aby podali vysvětlení. Výslechy začaly již včera, budou probíhat zítra, v úterý, ve středu, možná i ve čtvrtek," uvedl v proslovu k Romům Danyluk, podle které ho byl zraněn číšník a jeden z Romů.

Šéf policie pak Romy požádal, aby se v klidu rozešli, což Romové udělali.

