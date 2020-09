Násilnický rasista dostal pět let za napadení Roma. Před přísnějším trestem ho zachránila lítost, omluva a vyplacení odškodného

Ostrava, ilustrační foto. (FOTO: bau)

Pět roků by měl za mřížemi strávit čtyřiadvacetiletý muž z Ostravy, který v baru v Ostravě-Zábřehu napadl druhého muže jen proto, že je Rom. Informuje o tom Novojičínský deník.

„Z důvodu příslušnosti k romskému etniku jej udeřil pivní sklenicí do hlavy,“ uvedl ve čtvrtek při vyhlášení rozsudku předseda senátu Krajského soudu v Ostravě. Obžalovanému hrozilo pět až dvanáct let vězení. Před přísnějším trestem ho zachránila lítost, omluva a vyplacení padesáti tisíc korun oběti v rámci dohody o narovnání.

Incident se odehrál v prosinci loňského roku v baru v Ostravě-Zábřehu, kde se před Vánocemi setkali současní i bývalí zaměstnanci jednoho z občerstvovacích řetězců. Hlavní aktéři se do té doby neviděli.

Vše se odehrálo v prosinci loňského roku v baru v Ostravě-Zábřehu. Napadený Rom na setkání dorazil se svou přítelkyní, která není Romka. „Studuje psychologii. S tím mužem seděla u stolu a bavili se. Chtěl nějakou psychologickou radu. Pak jsem slyšel, jak jí říká, proč je s takovým černým zmr…,“ uvedl Rom. Při vzájemné výměně názorů jej obžalovaný rasisticky urážel, hovořil o něm jako o negrovi, a poté i udeřil pivní sklenicí do hlavy. Způsobil mu zranění s přibližně dvoutýdenní léčbou.

„Nabídl mi podání ruky, já jsem to gesto ignoroval. Nereagoval jsem,“ prohlásil obžalovaný. Připustil, že se během rozhovoru s dívkou zřejmě choval nevhodně. „Té slečně jsem asi něco řekl, co pana poškozeného nějak urazilo,“ připustil. Pak se ale podle svých slov jen bránil. „Natáhl se přes stůl, chytil mě pod krk a dal mi dvě rány do obličeje. Nečekal jsem to. Asi jsem zavdal příčinu pro ten útok, ale stoprocentně to nevím. V afektu jsem vzal sklenku a udeřil ho,“ řekl obžalovaný. Že použil rasistické urážky, nepopřel. .



„Motiv obžalovaného byl etnický,“ řekl předseda senátu, podle kterého to potvrdila řada důkazů a výpovědí. Obžalovaný ale rasový motiv odmítl. „Zní to možná hloupě, ale i kdyby byl běloch, tak se budu bránit a rozbiji mu sklenku o hlavu,“ prohlásil.

Za své chování se přesto omluvil. „Jsem si vědom toho, co jsem udělal, Byla to životní, zkratová chyba, která mě hodně poznamenala. Už se to nestane,“ řekl mladík, který si na úhradu padesátitisícového odškodného vzal půjčku.

Obhajoba se v rámci závěrečné řeči snažila přesvědčit soud o tom, že šlo pouze o chlapskou potyčku, za kterou stačí uložit výchovný trest. To ale soud odmítl, navíc poukázal na skutečnost, že mladík již v minulosti napadl v opilosti několik lidí. „Z předchozích trestů si nevzal žádné ponaučení,“ konstatoval soudce.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.