Naučte se učit o dezinformacích. Startuje vzdělávací program Akademie mediální gramotnosti

Ilustrační FOTO: Envato.com

Pokud pracujete s dětmi a mládeží, možná jste si všimli, že bez mobilu nedají ani ránu. I když je nastupující generace technologicky zdatná, může se velmi snadno stát obětí dezinformací. Chtěli byste podpořit jejich kritické myšlení či je upozornit na nástrahy spojené se sdílením neověřených zpráv? Pak právě pro vás je tady Akademie mediální gramotnosti – vzdělávací program, ve kterém se dozvíte, jak fungují média, proč se fake news tak dobře šíří, a hlavně, jak o těchto tématech učit mladé lidi.

Akademie mediální gramotnosti je určena pro zájemce z řad neziskových organizací, škol a veřejných knihoven. Vše startuje na seznamovacím víkendu v polovině října, kdy budete moc poznat ostatní účastníky, lektory i samotný program.

Od října 2022 do března 2023 pak bude následovat deset zajímavých workshopů na témata jako jsou psychologické aspekty dezinformací, fungování médií, zdroje zpráv, dozvíte se, jak funguje česká dezinfo scéna nebo se naučíte ověřovat pravost zpráv pomocí fact checkingu. A protože šedá je teorie, zelený strom života, tak vám pomůžeme získané znalosti a dovednosti hned převést do praxe pomocí mentoringu a individuálních konzultací s odborníky. Těch je pro vás zarezervováno až 8 hodin.

A jaké jsou podmínky Akademie mediální gramotnosti?

Tou nejdůležitější z nich je to, že letošní ročník je regionálně vymezený: je otevřený pro zájemce z Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Druhou zásadní podmínkou je to, že musíte pracovat s dětmi a mládeží do 17 let. Přihlásíte se jednoduše pomocí formuláře na webu Akademie. Z prvního kola má již svá místa 5 projektů, takže neváhejte. Finální uzávěrka 2. kola je 14. 9. 2022.

Akademie mediální gramotnosti se letos odehraje již podruhé. První ročník probíhal v letech 2020 a 2021 výhradně online a sestával se z desítek workshopů, online přednášek a individuálních konzultací. Vzešlo z něj 19 projektů, které se zaměřovaly na nejrůznější cílové skupiny: na děti, seniory nebo třeba nevidomé.

Co říkají o Akademii minulí účastníci?

„Akademie mediální gramotnosti mě velmi příjemně překvapila několika věcmi. Nečekala jsem tak milého, fundovaného a vstřícného lektora, velmi aktivní a inspirativní účastníky a celkově výbornou úroveň kurzu,“ napsala nám Veronika Tomanová z organizace Matika.in.

Pokud i vy chcete zažít tuto inspirativní atmosféru a dozvědět se vše důležité o tématu, které v současnosti hýbe světem, přihlaste se.

Pokud vás cokoliv zajímá či se chcete na něco zeptat, ozvěte se koordinátorce projektu Michaele Čapkové na e-mailu michaela.capkova@sdruzenivia.cz nebo telefonním čísle +420 604 966 286.