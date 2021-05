Návrh zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen prošel druhým čtením. Stejně tak i návrh na zrušení kojeneckých ústavů

Ilustrační foto (FOTO: Pixabay)

Návrh na odškodnění protiprávně sterilizovaných žen prošel v Poslanecké sněmovně druhým čtením. Pozměňovací návrhy zákona o zdravotních službách chtějí nahradit kojenecké ústavy rodinným prostředím.

Zrušení kojeneckých ústavů

„Dnešní jednání Poslanecké sněmovny mne potěšilo nejen jako poslankyni ale zejména jako zmocněnkyni pro lidská práva. Jsem velice ráda, že se nám podařilo společnými silami ukončit druhé čtení návrhu zákona o odškodnění obětí neoprávněných sterilizací, tedy osob, které si prošly nenapravitelným zásahem do svého života," řekla Helena Válková zpravodajskému serveru Romea.cz.

Zároveň druhým čtením prošla i novela zákona o zdravotních službách, ke které byly načteny dva důležité pozměňovací návrhy k nahrazení kojeneckých ústavů rodinným prostředím. "Zrušení kojeneckých ústavů dlouhodobě prosazuje i vládní Výbor pro práva dítěte a já jsem ráda, že se tak konečně i my staneme zemí, která si uvědomuje, že děti zejména v prvních letech svého života potřebují především lásku a stabilitu rodiny, kterou kojenecké ústavy nikdy nenahradit nemohou," dodala Válková.

Několik stovek žen

Pokud bude návrh na odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen přijat i ve třetím čtení, měly by oběti dostat jednorázovou kompenzaci 300 000 Kč. Praxe nezákonných sterilizací se na území Česka a Slovenska týká několika stovek žen, zejména Romek.

Tento návrh zákona podpořila již dříve i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Podle ní je zákon v tuto chvíli jedinou možností, jak se takto postižené ženy mohou domoci spravedlnosti, neboť na soud se již obrátit nemohou.

"Zdravotnická zařízení konala tyto zákroky v období od roku 1966 až do roku 2012 pod záminkou, že by důsledkem neprovedení tohoto zákroku bylo bezprostředně ohroženo zdraví či život samotného pacienta. Sterilizace je však z povahy věci zákrok zabraňující oplodnění, neřeší tedy ohrožení života či zdraví pacienta," řekl k tomu ve sněmovní rozpravě poslanec František Elfmark.

Zpochybnění odškodňování

Odškodňování sterilizovaných žen i protiprávnost sterilizace samé zpochybnila v rozpravě poslankyně Monika Jarošová z Okamurovy SPD. "Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat. Sterilizace se podle něj nikdy neprováděla při klasickém porodu, jak to vyznívá od nátlakových neziskových organizací. Podle nich to vypadá, jako když se hromadně konaly sterilizace přímo na porodním stole jako na běžícím pásu. Tak to opravdu nechodilo, ani tenkrát tomu tak nechodilo," řekla Jarošová.

„Nechápu, pokud jsou ženy, které byly opravdu sterilizovány bez souhlasu, proč nepodaly žalobu ihned a někdy čekaly i 40 let. Po takové době totiž bude skoro nemožné dokázat, že lékaři tehdy jednali v rozporu s právními předpisy. Přijetím tohoto zákona bychom kromě jiného v podstatě potvrdili, že u nás probíhaly nějaké státem systémově prosazované nucené sterilizace a otevřelo by to dveře k dalším nepravdivým spekulacím, že se v nich pokračovalo i po roce 1989,“ uvedla Jarošová již dříve.

Systematická sterilizace

Státní politikou v Československu byla přitom tato praxe uzákoněna v roce 1971 na základě přijetí směrnice o provádění sterilizací. Během platnosti této směrnice docházelo pak k systematické sterilizaci romských žen bez jejich plného a informovaného souhlasu jako prostředku kontroly jejich porodnosti. Vyhláška byla zrušena v roce 1993.

Podle jedné z obětí a dlouholeté bojovnice za odškodnění Eleny Gorolové nucené sterilizace neskončily se zrušením právních předpisů, ale pokračovaly i několik let poté, poslední případ nedobrovolně sterilizované romské ženy je znám z roku 2007.

Zákon na odškodnění navrhli poslanci Helena Válková, Jana Pastuchová, Lenka Dražilová, Pavla Golasowská, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, Marek Novák, Alena Gajdůšková a Eva Matyášová.