Nehádejte se na sítích, zajděte spolu na kafe. Akce Česko si povídá propojí lidi odlišných názorů. Zapojí se i zpravodajský server Romea.cz

Akce Česko si povídá (Ilustrační FOTO: Hate Free Culture)

HateFree Culture přináší do ČR unikátní diskuzní projekt, který přivede k jednomu stolu lidi z opačných stran názorového spektra. Do projektu se zapojuje i zpravodajský server Romea.cz. Přimět lidi zcela odlišných názorů sednout si spolu a popovídat si – to je cíl diskuzní akce Česko si povídá, která v květnu a červnu proběhne v celé České republice.

Osobní setkání tváří v tvář je opakem komunikace na sociálních sítích, kde se uživatelé pohybují v uzavřených sociálních bublinách plných lidí podobných názorů a kde se utvrzují v tom, že jejich pohled na svět je jediný správný. Akce Česko si povídá vytváří příležitost k setkání osob, které by si spolu jinak na kávu nebo pivo rozhodně nezašly. A má za úkol zjistit podstatnou věc: umíme si vůbec ještě vzájemně naslouchat?

S konceptem párových diskuzí v nesmiřitelně rozdělené společnosti přišla redakce německého týdeníku Die Zeit po parlamentních volbách v roce 2017. Nápad se setkal s velkým ohlasem a diskuze Deutchland spricht se od té doby odehrávají každoročně. Pod názvem My Country Talks se diskuzní akce rozšířily do více než 30 zemí světa od USA po Tchajwan. Letos se poprvé zapojí také Česká republika.

„Projekt týdeníku Die Zeit nás zaujal už před několika lety a jsme rádi, že se nám ho letos konečně podaří přinést také do Česka. Zhmotňuje totiž principy HateFree Culture, kde se snažíme o problematických tématech diskutovat slušně a s respektem k druhému člověku,“ uvedl manažer HateFree Culture Lukáš Houdek.

Diskuzní dvojice spáruje algoritmus

Mediálními partnery Česko si povídá jsou Aktualne.cz, Denikreferendum.cz, Echo24.cz, Heroine.cz, Info.cz, Novinky.cz a Romea.cz. V průběhu května jejich čtenáři a čtenářky v článcích natrefí na vloženou otázku s možnostmi odpovědí ANO – NE. Pokud se na ni rozhodnou odpovědět, dostanou ještě několik dalších otázek a na základě odpovědí jim speciální algoritmus vybere diskuzního partnera se zcela opačnými názory na svět.

O víkendu 18. a 19. června se spolu dvojice sejdou ve veřejném prostoru dle vlastní volby a popovídají si. Vzdálenost jejich bydlišť bude maximálně 30 kilometrů, aby lidé nemuseli cestovat daleko. Výběr témat, místo setkání i jeho délka je čistě na každé dvojici.

„Projekt Česko si povídá přichází do Česka ve velmi rozjitřené době. Tím spíš si jsme vědomi toho, jak důležité je spolu komunikovat, naslouchat si a stavět mosty mezi lidmi různých názorů. Už samotná zkušenost, že i s názorovým protivníkem lze tváří v tvář strávit příjemnou hodinu hovoru, může být pro mnoho lidí velkým přínosem,“ řekla koordinátorka Česko si povídá 2022 Bohdana Rambousková.

Nenadávejte si na internetu, pojďte si popovídat na kafe

Koncept online kampaně, která Česko si povídá 2022 podpoří na sociálních sítích, připravil in-house sám tým HateFree Culture. Foto Lukáš Houdek a David Růžička, art direction Michelle Adlerová copywriting Lukáš Houdek a Bohdana Rambousková. „Pro získání účastníků jsou ovšem zcela klíčové otázky vložené do článků na zpravodajských a publicistických webech. Všem našim mediálním partnerům velmi děkujeme za to, že se s námi s odvahou vrhli do projektu, který dosud nemá v Česku obdoby,“ zdůraznil Lukáš Houdek.

Setkání s protivníkem bourá předsudky

Německý behaviorální ekonom Armin Falk upozorňuje, že podle sociologických výzkumů za posledních deset let výrazně klesla ochota lidí respektovat odlišné názory. Hlavním viníkem nejsou sociální média a jejich algoritmy, ale prohlubování rozdílů a frustrace ve společnosti. „Naslouchat druhému je důležitější než mluvit,“ říká Falk, který zkoumal, jaké účinky na účastníky Deutchland spricht setkání s názorovým protivníkem mělo. Zjistil, že už dvouhodinová konverzace dokáže zmenšit propast mezi lidmi s opačnými názory a odstranit jejich přesvědčení, že protistrana je nekompetentní, zlá nebo hloupá oběť manipulací.