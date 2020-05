Nejvyšší soud potvrdil podmínku za hajlování na demonstraci SPD Tomia Okamury

Hajlující muž 25. 4. 2019 během demonstrace xenofobně-populistického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury Na této demonstraci se sešli lídři evropských krajně pravicových populistů. (FOTO: video Alarm)

Nejvyšší soud odmítl dovolání Radka Mansfelda, jenž podle pravomocného verdiktu hajloval na loňské demonstraci hnutí SPD. Pražské soudy mu vyměřily půlroční podmínku a peněžitý trest 30 000 korun. Nejvyšší soud rozhodl nedávno bez veřejného jednání, výsledek je zaznamenaný v databázi InfoSoud. Odůvodnění zatím není k dispozici.

Muž z Kladna dříve odmítal, že by zdviženou pravicí vyjadřoval své sympatie k neonacismu. Tvrdil, že pouze uklidňoval situaci mezi odpůrci a příznivci SPD. Podle pražských soudů však jeho gesto nešlo vysvětlit a chápat jinak než jako hajlování.

Incident se stal na demonstraci "proti diktátu Evropské unie", kterou parlamentní hnutí pořádalo 25. dubna na Václavském náměstí při zahájení kampaně pro evropské volby. Záběry muže stojícího se zdviženou rukou při vystoupení kapely Ortel se objevily krátce po akci na sociálních sítích. Jeho totožnost zjistili policisté ten den večer.

Mansfeld popírá, že by byl neonacistou. Uvedl, že je vlastencem a vlastenectví podle něj mimo jiné znamená chovat se uctivě ke státním symbolům. Tvrdí, že odpůrci SPD na akci pískali do zpěvu státní hymny, což mu vadilo. Mužův právník dříve argumentoval také tím, že o hajlování jít nemohlo, protože Mansfeld držel při vztyčení ruky cigaretu.



Pokud by Mansfeld nezaplatil peněžitý trest, půjde na tři měsíce do vězení. K podmínečnému trestu mu soudy stanovily dvouletou zkušební dobu, po kterou musí vést řádný život.