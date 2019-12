VIDEO: Nová kapela s názvem Blackout zahrála v Malostranské besedě

Nové hudební uskupení s názvem Blackout se představilo fanouškům v pražské Malostranské besedě 6. prosince.

Stojí za ním řada zajímavých umělců v čele s kytaristou a zpěvákem s nezaměnitelným hlasem Ibym Popem a houslistou Vojtěchem Lavičkou. Ten stál v minulosti například u zrodu Deep Sweeden nebo Gipsy.cz. Součástí této nové hudební formace jsou i sourozenci Petr a Honza Surmajovi, známí rovněž z jiných hudebních projektů, včetně zmiňovaných Gipsy.cz.

Směs romských melodií, popu, balkánu, jazzu a latiny podle členů kapely způsobí aspoň na chvíli posluchačům „výpadek paměti“ – proto Blackout. Nutno uznat, že 6. prosince se návštěvníci prvního koncertu opravdu bavili. Asi i díky specifickému humoru, o který se starali zejména nejvýraznější osobnosti Blackoutu Vojtěch Lavička a Iby Pop. Co tyhle dva, ale i charismatickou zpěvačku především balkánských melodií Silvii Táborovou a další členy, spojilo dohromady? Co kapela Blackout plánuje v blízké budoucnosti a proč je žánrově tak pestrá? To vše se dozvíte v reportáží ROMEA TV.