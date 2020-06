Nové Romano voďi: Velký rozhovor s romským lékařem Jakubem Jarým, životní příběh operního pěvce Miro Bartoše nebo Jiří Mádl a jeho pomoc talentům z dětských domovů

Romano voďi 3/2020 (Na titulce Jakub Jarý, foto: Petr Zewlakk Vrabec)

„Potká se lékař s redaktorkou“ – zní skoro jako začátek nejednoho vtipu. O humor ale v našem případě rozhodně nejde, za prvé proto, že lékař Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Jakub Jarý přijal pozvání naší redaktorky Reny Horvátové k velkému rozhovoru na vážná témata, a za druhé proto, že oba ještě pořád leckdy čelí údivu po té, co se lidé dozví, že v nemocnici nebo rozhlase nepracují jako sanitář nebo pomocná síla na úklid.

„Lidi si pořád neuvědomují, že bychom mohli pracovat na pozicích, jako je lékař, právník, žurnalista, vědec nebo učitel, prostě nás tak zatím nedokážou vidět,“ říká lékař infekčního oddělení, který stál během pandemie přímo „v první linii“.

O tom, co se pravděpodobně přihodí sídlišti Chanov, pokud by se v něm skutečně postavilo modulární bydlení neboli nechvalně proslulé „čunkodomky“, a proč to rozhodně není dobré řešení, se zamýšlí bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.

Pětasedmdesátileté výročí konce války připomíná dvěma krátkými příběhy asi nejkrvavějšího přelomu jara a léta, která obyvatelé dnešního Česka zažili, známý spisovatel, knihkupec a nakladatel Jiří Padevět.

V profilu vás seznámíme s neobyčejným životním příběhem operního pěvce Miro Bartoše a jeho sestry Bohunky. Představíme vám fond na podporu dětí z dětských domovů Jiřího Mádla nebo Komunitní centrum z Českého Krumlova. V pravidelné rubrice Den na periferii přibližuje Stanislava Ondová velice bolestivé téma šikany, o to palčivější, že stejně jako všechna předchozí, popisuje skutečné události.

A protože se svět pomalu, ale jistě vrací do svých kolejí, pozveme vás na Ghettofest do brněnského „Bronxu“, který proběhne koncem června naživo, navzdory původně chmurným, koronavirovým předpovědím.

Přeji vám zajímavé čtení, milí čtenáři!

