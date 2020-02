Nový ombudsman agendu diskriminace nesvěřil Šimůnkové, nechá si ji pro sebe. Vedoucí právní sekce rezignovala

Monika Šimůnková, zástupkyně ombudsmana a ombudsman Stanislav Křeček (FOTO: oficiální Facebook Ombudsmana)

Nový ombudsman Stanislav Křeček v pondělí definitivně rozdělil agendu úřadu a nepřijal nabídku své zástupkyně Moniky Šimůnkové, která ho žádala o svěření agendy diskriminace. Už dříve veřejně kritizoval svou předchůdkyni Annu Šabatovou za její snahu řešit právě diskriminaci menšin a konkrétně i Romů, kteří se na ní s důvěrou obraceli.

"Já jsem mu to, že si ji (agendu diskriminace) vezmu, nabídla s nejlepším vědomím a svědomím, protože chci zachovat kontinuitu jejího běhu. Aby, říkám to na rovinu, nikdo ze stěžovatelů na základě jakýchkoliv veřejných vyjádření či toho, co se objevilo ve veřejném prostoru, neměl obavu se na nás obrátit," uvedla zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková v rozhovoru pro Deník N.

V několika rozhovorech Stanislav Křeček řekl, že úřad ombudsmana by vedl jinak než Anna Šabatová. Dle jeho názoru se ombudsman nemá tolik soustředit na diskriminaci, tu by měly řešit soudy. Stanislav Křeček se také vyjádřil ke svému dřívějšímu výroku na sociálních sítích, že pokud zaměstnavatel odmítne Roma, není to diskriminace, ale zkušenost.

"Dle vyjádření že je to nyní velmi aktuální téma, pro něj velmi důležité – i ve veřejném prostoru bylo toto téma velmi zmiňováno. Takže tuto agendu považuje za natolik důležitou, že si ji nechá. Minimálně v současné době. Nevím, co tím myslel, na jak dlouho," uvedla Šimůnková v rozhovoru pro Deník N.

Po rozhovoru s novým ombudsmanem rezignovala ředitelka právní sekce Petra Zdražilová, která pro úřad ombudsmana pracovala přes sedmnáct let. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková ji přesvědčila, aby zůstala v úřadu na pozici její asistentky.

„Po pečlivém zvážení všech možností jsem se po 17 letech v Kanceláři ombudsmana rozhodla rezignovat na pozici ředitelky sekce právní, kterou zastávám 7 let. Věřím, že tímto krokem zklidním atmosféru uvnitř Kanceláře, že skončí personální změny a budeme se moci v klidu věnovat své práci. Po rozhovoru s ombudsmanem JUDr. Stanislavem Křečkem, o který jsem ho požádala, jsem nadto dospěla k závěru, že naše spolupráce není ani pro jednoho z nás možná,“ napsala Petra Zdražilová na svém facebookovém účtu.

Personální změny, které se díky jeho převzetí úřadu v současné době dějí, nazval veřejný ochránce lidských práv „nocí krátkých nožů“. Což je přirovnání k veřejným vraždám, které měly zastrašit odpůrce Hitlera ve 30. letech. Šimůnková se od těchto výroků distancovala s tím, že nejsou hodné člověka, který má ochraňovat práva na pozici veřejného ochránce.