Nymburk připravuje ve spolupráci s gymnáziem Bohumila Hrabala projekt takzvaných kamenů zmizelých

Stolpersteine - ilustrační foto (FOTO: Wikipedia.org)

Nymburk připravuje ve spolupráci se studenty z gymnázia Bohumila Hrabala projekt takzvaných kamenů zmizelých, které připomínají tragické osudy Židů za druhé světové války. Některé kameny by měly být ve městě umístěny již letos, informovala v tiskové zprávě mluvčí radnice Pavla Kukalová.



Kameny zmizelých, taktéž stolpersteine, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem a rytým nápisem vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacismu. Mosazné desky připomínají osudy lidí, které nacisté zavraždili, vyhnali či odvlekli do koncentračních táborů. Drtivou většinou šlo o lidi židovského původu. V Nymburce tyto kameny zatím nejsou.

Studenti gymnázia z Klubu moderní historie pod vedením učitelek Lucie Prokešové a Heleny Hantonové chtějí tuto připomínku ve městě zavést, nyní pátrají po osudu jednotlivých obětí. Město je podporuje.

"Když jsem se skoro před rokem dozvěděla o aktivitách studentů gymnázia, velmi mne to potěšilo. Vždy mi bylo líto, že v Nymburce kameny zmizelých chybí, a bylo to téma, ke kterému jsme se na radnici vraceli opakovaně," řekla místostarostka Stanislava Tichá (Nymburk s klidem). Město má podle ní připravené finanční prostředky na první etapu rozmístění kamenů již v letošním rozpočtu, a to 25 000 korun.

Kameny zmizelých jsou v mnoha dalších městech, třeba v Kolíně či Kroměříži. Prvních deset kamenů zmizelých bylo v Česku položeno v říjnu 2008 na pražském Josefově.