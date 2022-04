O využití objektů pro ubytování Romů z Ukrajiny má být finálně jasno do pátku

Vít Rakušan (FOTO: ROMEA TV)

O využití tří vytipovaných státních objektů pro ubytování příchozích Romů by mělo být definitivně rozhodnuto nejpozději do pátku. Na tiskové konferenci po středečním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vytipoval 21 nemovitostí, ne všechny jsou však podle Rakušanova úterního vyjádření vhodné.

Vybrané nemovitosti se stát bude snažit během příštího týdne uzpůsobit tak, aby byly připravené pro ubytování. Odhadem poskytnou zhruba 300 míst, míní Rakušan.

Vytipované nemovitosti stát poslal hejtmanům k posouzení. Některé se ukázaly jako zcela nevhodné, jiné mohou být použitelné do budoucna pro nějaký tip ubytování. Tři lze využít po souhlasu regionálních politických autorit, řekl včera ministr. Dokud nebudou podepsány smlouvy, nechce zveřejnit přesné lokality.

Romské neziskové organizace přislíbily, že se postarají o provoz těchto zařízení. Stát bude zajišťovat například jídlo. Na jednání s hejtmany Rakušan v úterý také nabídl, že přímo do krajských asistenčních center pomoci uprchlíkům lze vyslat zástupce romského neziskového sektoru.

Ministr opět také upozornil na to, že část romských běženců tvoří lidé s maďarskými pasy, kteří podle společných unijních pravidel nemají nárok na pomoc v Česku, ale měli by o ni žádat v Maďarsku. Totéž se týká i lidí, kteří mají ukrajinský, ale i ještě nějaký další pas.