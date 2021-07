Občanští členové romské rady: Vyšetřete jednání policistů zasahujících v Sokolově. Zákrok byl nepřiměřený a poškozuje důvěru Romů v Policii ČR

Policisté zasahující 23. 7. 2021 proti Romům v Sokolově (FOTO: repro video Facebook.com)

Občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny vyzvali dnes příslušné policejní orgány, aby prošetřili jednání konkrétních policistů po napadení Romů a Romek v pátek 23. července v Sokolově. "Zákrok policistů považují občanští členové Rady za zjevně nepřiměřený, a pouze potvrzující to, co vyslovila značná část nejen romské společnosti, že v řadách policie pracují lidé, jejichž jednání směřované vůči Romům a Romkám značně poškozuje důvěru v Policii ČR," uvádí občanští členové v prohlášení, které zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Vyjádření občanské části rady vlády pro záležitosti romské menšiny k situaci v Sokolově

Rada zajisté není orgánem, který by měl zkoumat zákonnost policejního postupu a zákroku konkrétních policistů, nicméně cítí povinnost se k situaci v Sokolově vyjádřit a vyzvat příslušné orgány Policie ČR k vyvození závěrů, které povedou nejen k důslednému a objektivnímu prošetření dané situace, ale též budou vést k vyvození odpovědnosti a potrestání zasahujících policistů v případě prokázání jejich pochybení.

Zákrok policistů považují občanští členové Rady za zjevně nepřiměřený, a pouze potvrzující to, co vyslovila značná část nejen romské společnosti, že v řadách policie pracují lidé, jejichž jednání směřované vůči Romům a Romkám značně poškozuje důvěru v Policii ČR. Pokud úkolem policie je nejen chránit bezpečnost osob, ale též plnit úkoly svěřené jí zákony přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, pak za situace, kdy při zásahu je údajně přiložena služební zbraň neozbrojené ženě, kdy jsou poškození Romové a Romky některými policisty předsudečně označeny za „příjemce sociálních dávek“ a cíleně snižována jejich důstojnost, pak takové jednání považujeme za odporující zákonům, které by měla policie v prvé řadě důsledně dodržovat.

Opakujícími se pochybeními některých policistů je značně snižována autorita policejních orgánů, ohrožena vážnost a důstojnost jejich funkce. Tato skutečnost se projevuje v sílícím odporu proti policii a požadavku značné části romské společnosti po nalezení způsobu vlastní obrany. Nepotřebujeme domobranu, ale fungující policii! I proto vyzýváme Policii ČR, aby učinila kroky, kterými zajistí, že policisté, kteří zjevně porušují své zákonem stanovené povinnosti, byli náležitě potrestáni a byly nastaveny podmínky, kterými Policie ČR poskytne záruky, že uvedená pochybení se nebudou opakovat.

Rada dále vyzývá představitele policejních orgánů a Ministerstva vnitra k bezodkladnému vytvoření prostoru k vzájemné komunikaci, vysvětlení vyšetřovacích postupů a k aktivnímu postoji v jednání se zástupci Rady a jejími orgány, jehož cílem bude zamezit eskalaci problémů v občanském soužití.

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny