Obyvatelé Chánova opravují zchátralé domy za přispění radnice svépomocí!

Sídliště Chanov červenci 2021 (FOTO: Michal Němec, www.mostecka-vlastovka.cz)

Před více jak měsícem mostecká radnice zrušila veřejnou zakázku na výstavbu modulového bydlení, tzv. Čunkodomů v Chánově. Důvodem byla cena zakázky, která u nejnižší nabídky činila 35,5 milionu korun bez DPH. Úplná rekonstrukce stávajících bloků se městu jevila jako příliš nákladná.

Chánovští obyvatelé tak začali řešit situaci revitalizaci současných bytových jednotek vlastními silami. Ti také dílem financují stavební materiál, s většími položky pomáhá mostecký magistrát.

„Veškeré práce na sídlišti si nájemnící dělají svépomocí a materiál si shánějí samy tak, jak se jim zrovna povede mezi sebou vybrat peníze. Okna, zárubně a další věci nám poskytuje magistrát města Mostu, se kterým se nám podařilo uzavřít velice dobrou dohodu a aktivně nás podporuje tímto způsobem. Celá tahle iniciativa vznikla přímo od obyvatel jednotlivých bytů a protože jsme všichni velice rádi, že všechno nasvědčuje tomu, že se blýská na lepší časy, rozhodli jsme se za náš spolek jejich práci alespoň dílčím způsobem podpořit,“ řekl pro server mostecka-vlastovka.cz František Nistor ze spolku Averroma.

„V době redakční návštěvy se intenzivně pracovalo na revitalizaci dvou vchodů, kde se stavěla nová zeď, pracovalo se na nátěrech a na všem ostatním, co bylo třeba opravit. V jednom ze vchodů opodál se finišovalo s rekontrukcí a ve zbylých se pracovalo na pořádku a čistotě. Dva kompletně hotové vchody jsme měli možnost vidět na vlastní oči a ačkoli, zde práce místní ukončili před dlouhou dobou, vše je stále v dobrém stavu. Námět k zamyšlení je to hlavně proto, že se nejedná o ojedinělý výkřik do tmy, ale o tvrdou každodení realitu a postupné vstávání ze dna. Jen pro úplnost se sluší říct, že naše návštěva nebyla dopředu nijak plánovaná,“ uvádí na serveru mostecka-vlastovka.cz autor článku Michal Němec.

Na sídlišti Chanov v současné době zbývá osm bloků panelových domů. Bloky 2, 8, 11 a 13 před devíti lety prošly rekonstrukcí, na které se podíleli i místní obyvatelé. Celková částka za opravené čtyři bloky vyšla na 43 milionů korun, z toho většinu nákladů pokryla dotace od Evropské unie. Čtyři paneláky ve špatném stavu v průběhu osmi let město zbouralo.