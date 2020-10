Obyvatelé sídliště Chanov se bouří proti výstavbě čunkodomů a podepisují petici. Vadí jim i vyjadřování radního Nedvěda

Sídliště Chanov (FOTO: Miroslav Brož, archiv Pirátské strany)

Na mosteckém sídlišti Chanov vznikla petice proti stavbě kontejnerové bydlení. Modulové domky chce nechat na sídlišti postavit město. Několik neobyvatelných panelových domů v lokalitě už nechalo zbourat. Autoři petice budou podpisy sbírat do konce měsíce. Server Romea.cz o tom informoval Ján Chromý, který upozornil i na nevhodné výroky předsedy výboru zastupitelstva města pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů Jiřího Nedvěda.

Projekt modulových domů je hotový, vizualizaci chtějí podle posledních vyjádření primátora Mostu Jana Paparegy představit zástupci města občanům v nejbližší době.

"Cílem petice je zastavit výstavbu modulových domků, plechových kontejnerů-čunkodomků, Magistrátem města Mostu na sídlišti Chanov a zabránit vytváření kontejnerových osad na okrajích měst po celé ČR," píše se v petici, kterou serveru serveru Romea.cz poskytl Ján Chromý.

Lidé se podle Chromého bojí toho, že město do domků nastěhuje problémové obyvatele z celého města.

"Obyvatelé sídliště Chanov již několik let pracují na celkovém zlepšení podmínek na sídlišti a na odstranění nálepky ghetto. Jsme přesvědčeni, že zastupitelé města Mostu mají v plánu do plechové osady, (obytných kontejnerů) která vyroste na sídlišti Chanov, sestěhovat problémové obyvatelé z problémových ulic na území města Mostu," píše se v petici.

Obyvatelé sídliště Chanov si podle petice uvědomují, že je třeba problém ve vyloučených lokalitách na území města Mostu řešit, ale tím, že se budou na okrajích měst vytvářet plechové kontejnerové osady, se problém podle nich nevyřeší a jenom se přesune tam, kde na problém nebude vidět.

Obyvatalé Chanova se obávají, že do plechových kontejnerových domků se lidé z problémových ulic na Mostecku odmítnou stěhovat a do těchto plechových kontejnerů bude město stěhovat mladé lidi ze sídliště Chanov.

Mladá generace se podle Chromého na sídlišti Chanov, jaký ho všichni známe, už narodila a na devastaci sídliště se nijak nepodílela, proto si nezaslouží aby nesli břemeno kolektivní viny, stejně tak si to nezaslouží ani budoucí generace obyvatel Chanova. "Proto žádáme Magistrát města Mostu, aby nehospodárnou investici do plechových kontejneru ještě jednou přehodnotil. Měli by zvážit, zdali by nebylo lepší a pro ostatní města inspirativní řešení, dát šanci mladým obyvatelům sídliště Chanova, podílet se na opravách bytů v bloku 6, 10 a části bloku 5," píše se na závěr v petici.

Pod peticí je podle Chromého k dnešku 70 podpisů. Autoři petice chtějí nasbírat okolo 2000 podpisů a následně petiční archy předat zástupcům města.

"Kromě samotného plánu na výstavbu kontejnerového bydlení nás znepokojují výroky pana radního města Mostu Jiřího Nedvěda, který se v souvislosti s plánem na výstavbu kontejnerů nevhodně vyjadřuje na sociálních sítích," napsal dále serveru Romea.cz Ján Chromý, podle kterého obyvatele sídliště Chanov znepokojuje jeho působení jako předsedy výboru zastupitelstva města pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. "

"Domníváme se, že plán radního Nedvěda na řešení problémů v ulici Dobnerova v Mostě, může možná souviset s plánovanou výstavbou kontejnerového bydlení v Chanově," dodal Chromý s odkazem na video na kanále Youtube.com.