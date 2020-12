Očkování proti koronaviru bude nepovinné a hrazené z pojištění. Senát stejně jako sněmovna schválil vládní návrh zákona

Ilustrační FOTO

Očkování proti koronaviru bude hrazeno z pojištění a nebude povinné. Jeho dobrovolnost a zákaz diskriminace neočkovaných lidí ale v zákoně o pravidlech pro nákup a distribuci vakcín nebude výslovně stanovena. Rozhodl o tom dnes Senát, když podobně jako Sněmovna normu schválil ve vládní verzi. Zákon, který horní komora Parlamentu schválila zrychleně, nyní dostane k podpisu prezident.

Senát normu schválil beze změn po obsáhlé debatě rozdílem pouhých dvou hlasů.

Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie, první dodávka se očekává za dva týdny. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by první očkovací látky měly být schváleny Evropskou lékovou agenturou 21. prosince a do konce roku by se do Česka mělo dostat prvních 9750 dávek.

Lidé se budou moci podle ministra nechat očkovat ve dvou stovkách očkovacích centrech ve zdravotnických zařízeních. Jejich kapacita bude zhruba 300 očkovaných denně. Stavění zvláštních očkovacích center nebude podle Blatného nutné vzhledem k postupné distribuci vakcíny. Očkovací centra navíc doplní praktičtí lékaři. Očkování všech obyvatel by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly nutné dvě dávky.

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona předpokládá i odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se má podle zákona o náhradách za újmu při povinných očkováních.

Senátoři se přeli o to, zda má být spolu s výslovnou dobrovolností očkování uzákoněn zákaz diskriminace neočkovaných lidí například na trhu práce. Požadovala to zejména ODS s ohledem na to, že povinnost očkování by mohla být zavedena dodatečně na základě zákona o zdraví lidu. Posílilo by to důvěru lidí. "Vládní opatření jsou zdrojem nedůvěry. Někdy jsou postavené způsobem, který není rovným přístupem ke všem postiženým koronavirovou krizí," uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Klub Starostů byl v názoru na uzákonění dobrovolnosti a zákazu diskriminace rozdělen. Ondřej Šimetka by to přivítal s ohledem na to, že protiepidemická "opatření vlády jsou nelogická, často se mění a lidé z nich už mají srandu". Jan Sobotka poznamenal, že se bude cítit být diskriminován lidmi, kteří se očkovat nenechají.