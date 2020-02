Okamura dál zneužívá známé tváře v nechutné kampani. Teď se ohradil Landa, dříve Nárožný nebo Osvaldová

Tomio Okamura (FOTO: Lukáš Houdek)

Tomio Okamura je známý tím, že pro svou politickou propagaci rád využívá známe osobnosti. Posledním úlovkem měl být zpěvák Daniel Landa, který se ale dnes jednoznačně proti podpoře SPD ohradil. V minulosti Okamura několikrát ve své kampani použil výroky známých osobností, mnohdy i bez jejich vědomí. Od SPD se distancoval i herec Petr Nárožný, nebo textařka Gábina Osvaldová.

Tomio Okamura nikdy nevynechá příležitost nasbírat si politické body u svých voličů. Svědčí o tom i časté příspěvky s fotkami a citáty známých osobností z České republiky, které se hodí do jeho portfolia. Často se ale stává, že jsou tyto výroky převráceny, nebo vytrženy z kontextu a jejich autor mnohdy nemá ponětí, že byly využity v politické kampani SPD: Nejinak tomu bylo i v případě zpěváka Daniela Landy, kontroverzní postavy české hudební scény a bývalého frontmana rasistické skupiny Orlík.

„Pane Okamuro, důrazně Vás žádám, abyste mě nezatahoval do Vašich politických kampaní zveřejňováním mých fotografií a výroků. Nechci vidět svůj ksicht promlouvat z politických webů či sociálních sítí, jako to nyní bez mého vědomí a souhlasu činíte Vy,“ říká mimo jiné ve svém prohlášení na Facebooku Daniel Landa.

Další známé tváře se také v minulosti od SPD distancovali. Textařka Gábina Osvaldová se distancovala od toho, že by nějakou stranu vyloženě podporovala a také pro tn.cz řekla, že je zbytečné a marné bojovat proti lidem, kteří si něčí výrok vytrhnou z kontextu.

„Ano, tu větu jsem pronesl, ale ve velkém rozhovoru pro magazín Dnes. O SPD jsem vůbec nemluvil. Tohle dělají prostě všichni politici. Někde se k něčemu vyjádříte, má to nějaký ohlas, lidi to zaregistrujou a řeknou si, no vždyť my vlastně říkáme totéž. To je normální. Je to vytržené z kontextu, je potřeba si přečíst celé to interview,“ řekl herec Petr Nárožný, jehož výrok Okamura také publikoval na své facebookové stránce.