Ombudmsan Křeček tvrdě narazil. Premiér Fiala žádá vysvětlení, další koaliční politici kritizují rozhodnutí odebrat Šimůnkové veškerou agendu

Petr Fiala (FOTO: vlada.cz)

Představitelé vládní koalice kritizují rozhodnutí Křečka odebrat Šimůnkové od 1. července všechny agendy. Premiér Petr Fiala (ODS) ČTK sdělil, že kroku nerozumí a po svém návratu ze summitu NATO v Madridu bude žádat vysvětlení. Žádat ho bude i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na twitteru uvedla, že se jí zatím krok jeví jako msta vůči Šimůnkové za její jiné názory.

Fiala ČTK napsal, že kroku nerozumí. "Po svém návratu ze zahraničí budu požadovat vysvětlení. Paní Šimůnková je pro svou práci oceňována jak odborníky, tak občany. O to více je pro mě krok pana ombudsmana překvapivý," uvedl.

Adamová připomněla, že podle zákona odpovídá ombudsman za výkon své funkce Sněmovně. "Budu proto požadovat zdůvodnění tohoto kroku. Zatím se to jeví jen jako msta za to, že má Monika Šimůnková jiné názory. To považuji v demokratické společnosti za nepřípustné," uvedla. Šimůnkovou považuje za vynikající právničku. "Nikdy jsem se netajila tím, že mi je na rozdíl od pana Křečka její pojetí ochrany práv blízké," doplnila.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ČTK napsal, že měl lidsky i manažersky z jednání se Šimůnkovou jen nejlepší pocit.

"V době ukrajinské krize vystupovala nanejvýš kompetentně a dostála nejlepší motejlovské tradici daného úřadu," připomněl prvního českého ombudsmana Otakara Motejla. "Rozhodnutí ombudsmana nerozumím a považuju ho v době řešení zásadních lidskoprávních otázek v naší společnosti za neuvážlivé," dodal Rakušan.

Ministr práce a předseda lidovců Marian Jurečka označil Šimůnkovou za kompetentní a pracovitou. "Nechápu tento postup a rozhodně budeme chtít od veřejného ochránce změnu tohoto přístupu a zdůvodnění tohoto bezprecedentního kroku, pro který není myslím žádný racionální důvod," napsal.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) s krokem veřejného ochránce práv nesouhlasí a odsuzuje ho. "Paní Šimůnková byla nezávisle zvolena Sněmovnou. Pan Křeček tímto krokem její volbou pohrdá," uvedla na twitteru.

Předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš s Křečkovým jednáním zásadně nesouhlasí. "Byl bych rád, aby se hlavně konečně řádně věnoval naplňování svého mandátu, jak se zavázal. Minulý týden ho vyzval i Senát, aby respektoval pozici své zástupkyně, která byla nezávisle zvolena Sněmovnou - tedy zástupci občanů," napsal Bartoš ČTK.

S postupem ombudsmana nesouhlasí ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková – Laurenčíková. Podle ní by měla zasáhnout vláda a rozhodnutí zvrátit. „Paní Šimůnková byla do pozice jmenována transparentním procesem, má odbornou erudici pro to, aby v této roli mohla své závazky řádně vykonávat. Velmi dobře se mi s ní na řadě agend spolupracuje,“ řekla pro HN zmocněnkyně.