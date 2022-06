Ostuda, arogance, chováte se k romským matkám s dětmi hůře než ke psům. Drtivá kritika brněnské radnice za přístup k uprchlíkům z Ukrajiny

Romské matky a jejich děti prchající před ruskou agresí z Ukrajiny v Brně (FOTO: Facebook festivalu NAIFF)

Drtivá kritika se snáší na brněnskou radnici za přístup k romských matkám a jejich dětem z Ukrajiny, které město odsunulo na oplocený pozemek mezi Benešovou ulicí a Kolištěm. Arogance, ostuda, chovají se k nim hůře než k psům. Taková slova zaznívají od neziskových organizací a dlouholetých sociálních pracovníků.

Podle Deníku N má většina romských matek od českých úřadů uprchlické vízum, jsou ze Lvova, Užhorodu, Mukačeva nebo Berehova.

„Přijeli jsme asi před dvěma měsíci. Zaregistrovali jsme se v uprchlickém centru na výstavišti, kde jsme několik nocí přespali. Pak nás naložili do autobusu a odvezli do Vyšních Lhot, že tam máme bydlet,“ uvedla pro Deník N asi čtyřicetiletá Maria. Přijela s dcerou a třemi vnoučaty.

České úřady jim dále odmítají pomáhat, protože matky odmítly být s dětmi v bývalém detenčním táboře Vyšní Lhoty za ostnatými dráty. "Je to uprostřed lesa, všude ostnaté dráty, ochranka s pistolí, nedá se tam vařit. Když to děti viděly, začaly plakat. Nemohli jsme tam zůstat," uvedla.

Jednání brněnské radnice začínají tvrdě kritizovat neziskové organizace i sociální pracovníci.

"Situace v brněnském stanovém táboře pro uprchlíky vedle hlavního nádraží je naprosto tristní a ostudná," uvádí se na facebookové stránce festivalu NAIFF s tím, že ve vojenských stanech je na slunci téměř 50 stupňů.

"Uvnitř se téměř nedá vydržet. Stany nemají žádné podlážky, pokud odpoledne začne pršet, bude vše pod vodou. Do stanů zatéká. Žádné jídlo, žádná lékařská pomoc pro děti a nemocné! Uprchlíkům vyjma dobrovolníků nikdo neposkytuje žádné informace! Těhotné ženy, kojící matky, novorozenci. Situace v takzvaném táboře je život ohrožující!" píše se na stránce, kde se snaží koordinovat pomoc dobrovolníků.

Do pomoci se například zapojilo romské uskupení pod názvem Brno tým, které romských uprchlíkům pomáhá do začátku krize, na místě pomáhají i zástupci organizace IQ Roma servis.

"Totální selhání institucí a naprostá ostuda města Brna, budoucího Evropského hlavního města kultury!" píše se na stránce festivalu NAIFF na závěr.

"Tohle je neuvěřitelná arogance a postoj k lidským bytostem ze strany brněnského magistrátu, který předpokládá, že všechno zastanou nevládky a dobrovolníci vlastními silami. Postavit stany, do kterých bude zatékat, když zaprší bez jakékoliv podlážky," kritizuje jednání města dlouholetá sociální pracovnice z organizace IQ Roma servis Alena Gronzíková.

"Vsadím se, že kdyby šlo o psy, kterým je potřeba pomoct, ruce by si zodpovědní utrhaly, aby psům nic nechybělo, včetně pelíšků a jídla. Hanba by vás měla fackovat, alespoň kvůli těm nevinným dětem kterým díky Bohu zajištuji alespoň to nejnutnější obyčejní lidé," dodala Gronzíková.

Na pozemku u Koliště hasiči v pátek odpoledne postavili tři velkokapacitní stany, jsou tam mobilní toalety a cisterna s vodou.

Město tvrdí, že za uprchlíky denně chodí terénní pracovníci a že mají zajištěnou zdravotní péči i jídlo.