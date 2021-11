Padl první trest v kauze Stanislava Tomáše. Žena dostala podmínku za vyhrožování zapálením policejní stanice

Policejní zákrok v Teplicích (19. 6. 2021) (FOTO: repro video Facebook)

Teplický okresní soud uložil podmíněný trest ženě, která vyhrožovala policistům v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše, který zemřel krátce po policejním zákroku v červnu v Teplicích. Informaci zveřejnil server iDNES.cz, podle kterého měla obžalovaná pár dní po zásahu telefonicky hrozit zapálením policejní služebny.

Podle rozhodnutí soudu, které má server iDNES.cz k dispozici, žena do sluchátka řekla: „Vy ste zabili mladýho kluka v Teplicích, policajti, dva, tři, tak uvidíme, celá banda deme na vás teď, že se nestyděj, no na vás, zapálit tu budovu, jak tam ste, abyste tam zdechli, to za toho cigána, mladýho kluka, no vy, abyste šli do pekla, vy z...i jedny z…...ý“.

Soud ji uznal vinnou z vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Dostala za to trestním příkazem trest šesti měsíců odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu osmnácti měsíců.

S výhružkami vypálením se setkala i organizace ROMEA v roce 2016, kdy muž na facebookovou stránku organizace umístil komentář "Vypálit celou Romeu". V tomto případě došla policie i státní zastupitelství k závěru, že se nejednalo o trestný čin a výhružku označilo za případ "jakéhosi lidového ´glosátorství´ na internetu".

Stanislav Tomáš byl 19. 6. 2021 při zatýkání policisty v Teplicích násilím spoután a později zemřel. Záběry, které zveřejnil zpravodajský server Romea.cz, z jeho zatčení byly sdíleny na sociálních sítích a široce kritizovány českými i mezinárodními aktivisty a organizacemi, což vyvolalo protesty po celé Evropě. Na videu je vidět, jak policista klečí Stanislavovi na krku způsobem připomínajícím zákrok, při kterém byl v květnu 2020 zabit afroameričan George Floyd.

K případu George Floyda případ Stanislava Tomáše přirovnali i mnozí poslanci Evropského parlamentu během úterního plenárního zasedání Evropského parlamentu. V debatě o policejním násilí páchaném na Romech někteří z europoslanců připomínali, že zatímco smrt Floyda, který rovněž zemřel po policejním zákroku, vyvolala zejména v USA mediální bouři a rozsáhlé protesty, o osudu českého Roma skoro nikdo nehovoří. Česká policie dříve uvedla, že mezi policejním zákrokem a Tomášovým úmrtím podle závěrečné pitevní zprávy neexistuje žádná souvislost. S tím nesouhlasí právník pozůstalých.