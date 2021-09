Patnácté setkání romských studentů BARUVAS: Divadlo o historii, média a na závěr soutěž BARUVAS má talent

Setkání romských studentů BARUVAS 2021 (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

V pátek skončilo již patnácté setkání romských studentů BARUVAS. Setkání proběhlo v malebném prostředí Moravskoslezského kraje, nedaleko od Pradědu. Během setkání se studenti seznámili s technikami argumentace a diskuse pod vedením novinářky Jarmily Balážové, vytvořili několik divadelních představení, jejichž základem byla přednáška o historii Romů od historičky Renaty Berkyové a také si užili spoustu zábavy při turistickém výletu podél vodopádů Bílé Opavy. Na závěr týdenního setkání se studenti utkali v soutěži "BARUVAS má talent", při které se ukázalo, že studenti neoplývají jen vědomostmi, ale i mnoha talenty. A že se bylo na co dívat.

V neděli odpoledne přijeli studenti do areálu Hotelu Soliter v Karlově pod Pradědem. Někteří se neviděli celý rok, a tak bylo na každém kroku vidět, jak jsou rádi, že se znovu mohou setkat. Po ubytování následovalo klasicky přivítání ze strany organizátorů a poté následovaly seznamovací hry, které se dělají hlavně proto, že každý rok se objevují noví studenti, kteří jsou na setkání poprvé. Již první den byla atmosféra skvělá a studenti se těšili, co jim organizátoři připravili.

Divadlo plné emocí

Pondělní dopoledne se neslo ve znamení historie Romů. Renata Berkyová si pro studenty připravila průřez romskou historií od roku 1918 dodnes. Se studenty se bavila o předválečném období, o 2. světové válce, o komunismu a také o revoluci a porevolučním období a dopadu těchto historických událostí na Romy v Československu a posléze v České republice. Tato historická průprava měla za cíl připravit studenty na večerní divadelní představení.

Studenti si následně vyzkoušeli několik divadelních technik, které pro ně Renata Berkyová připravila a mohli se rozdělit do skupin. Každá skupina měla za úkol připravit si divadelní představení o Romech v různém historickém období. Zpracovávalo se téma 2. světové války, sametové revoluce a někteří studenti například řešili téma zákazu kočování Romů.

Bylo velmi zajímavé vidět, že se studenti i s mnohdy velmi těžkým a temným tématem dokázali vypořádat a použili znalosti z přednášky, které jim Renata Berkyová předala. Divadelní večer byl velmi emotivní.

"Je skvělé, kolik hereckých talentů se každým rokem v divadle na BARUVAS najde," říká Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

Zkušenosti, které se v budoucnu hodí

Úterý pak byl první den, který byl věnován mediální výchově.

"Pro jedno setkání Baruvas, které se konalo kvůli opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19 on-line, jsme s kolegou Zdeňkem Ryšavým vytvořili dotazník a když jej studenti vyplnili, vyplynulo z něj, co jsme tušili a sice, že mediální výchova na školách hraje zanedbatelnou roli. Přitom studenty obklopuje extrémní množství informací, dezinformací atd. Právě proto jsme tedy chtěli mediálně laděnými přednáškami a tréninkem obzor studentů rozšířit,“ říká novinářka Jarmila Balážová, která celý den trénovala studenty v mediálních aktivitách.

Její přednáška, praktické cvičení a následná realizace diskusí a debat byla pro studenty něčím novým a něčím, co jim rozšíří obzory. Bude pro ně tedy v budoucnu jednodušší pracovat s médii a hlavně budou vědět, jakým způsobem se vyjadřovat ve veřejném prostoru.

"V první části jsem se zaměřila na teoretiickou část prezentace. Diskutovali jsme o tom, jak fungují média, jak v nich figurují politici, jaká témata a proč fungují, zabírají, odklánějí pozornost, zneužívají se atd. Druhá část obsahovala praktické nácviky anket a debat. Studenti mě opravdu neuvěřitelně mile překvapili svojí krativitou, nápady, schopností ustát tlak, v krátké době vymyslet téma, uchopit ho, zpracovat, odmoderovat, ujmout se role hostů atd. Za některé výstupy by se nemuseli stydět ani profesionální moderátoři a osoby zvyklé v médiích vystupovat,“ dodává Balážová.

Na setkání BARUVAS dorazil i tým Nadace Albatros v čele s jeho ředitelkou Jindrou Marešovou. Nadace Albatros je již pět let partnerem stipendijního programu organizace ROMEA.

„Málokdy si necháme ujít tuto příležitost se studenty se potkat, mluvit s nimi o jejich studiu, vyslechnout si jejich plány do budoucna a být svědky rozvoje jejich talentu,“ říká ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová.

Tým Nadace Albatros také připravil pro studenty workshop, během kterého se seznámili se sociální vzdělávací sítí s názvem Talentify.me - nástrojem, který může každému pomoci překonávat těžkosti během studia.

„Velmi nás potěšily vstřícné reakce studentů, ale především upřímná zpětná vazba a cenné podněty, které nám poskytli. To není samozřejmé a je velmi dobře vidět, jak si studenti na BARUVAS posilují komunikační a prezentační dovednosti, kritické myšlení a spolupráci,“ dodává Jindra Marešová.

Překonej své limity

Jediný slunný den využili studenti a lektoři k výletu po okolí. Polovina studentů se přihlásila na celodenní výlet podél Bílé Opavy. Náročný, ale velmi hezký výlet pro mnohé znamenal překonání sama sebe. Druhá skupina zvolila výlet o polovinu kratší, ale o to víc adrenalinový. V noci se pak studenti sešli u ohně a povídali si zajímavé, někdy i strašidelné příběhy, které se pomalu ale jistě přenesly do noční stezky odvahy.

Mediální výchova a BARUVAS má talent

Poslední den před odjezdem si vzal slovo ředitel organizace ROMEA, Zdeněk Ryšavý, který studentům pověděl něco o médiích a o tom, jak s médii pracovat. Vzhledem k tomu, že se na sociálních sítích a v médiích vyskutují často nepravdivé informace, je velmi důležité, aby studenti věděli, jak s těmito informacemi nakládat a jak hledat pravdivé informace.

"Zaměřili jsme se na konkrétní případy dezinformací a studenti si vyzkoušeli, na co si dávat při čtení jakéhokoliv mediálního obsahu pozor a co by jim mohlo napovědět, že zpráva je nepravdivá nebo zavádějící," uvedl ředitel organizace ROMEA, Zdeněk Ryšavý.

Poslední večer před odjezdem se v horské chatě Soliter uskutečnil první ročník soutěže BARUVAS má talent, kterou nakonec vyhrál výborný kouzelník František Német, který bude od října studovat obor umělá inteligence na Fakultě informačních technologií ČVUT. Kromě Františka vystoupili další studenti, kteří zpívali, tancovali a nebo rapovali.

„Jsem velmi rád, že jsme se po roce sešli se studenty znovu. Celý rok jsme se na to těšili a moje očekávání byla splněna. Skvělí lektoři, talentovaní studenti a krásné horské prostředí, co víc si přát. Poslední večer měl ale speciální atmosféru. Studenti zpívali, tancovali, rapovali nebo třeba předváděli kouzelnická vystoupení. Jsem velmi rád, že si tuto akci zorganizovali sami a já se jen mohl kochat tím, jak talentovaní jsou. Bylo to skvělé zakončení tohoto jubilejního setkání BARUVAS,“ říká Štefan Balog, manažer stipendijního progamu organizace ROMEA.

Přátelství na celý život a motivace do budoucna

Setkání romských studentů Baruvas se zúčastnila také skupina vysokoškolských studentů ze stipendijního programu Nadace Albatros. „Pro mladší studenty je cenné vidět, jaká cesta se před nimi otevírá. Studenti si přirozeně povídají o studijní dráze, vyměňují si zkušenosti, sdílí své úspěchy i neúspěchy, baví se i o možnostech podpory ve vyšších stupních vzdělání. Společný zážitek na Baruvas navíc přispívá ke stmelení skupiny,“ vyjmenovává výhody propojení koordinátorka stipendijního programu Albatros Denisa Maková.

„Zvláště v neziskovém sektoru je důležité spojit se kolem společného cíle. Jsem proto velmi ráda, že ROMEA je otevřena spolupráci s dalšími stipendijními programy, které zmírňují dopady nerovných podmínek ve vzdělávání. Setkání BARUVAS je důkazem toho, že z toho studenti mohou jedině těžit,“ doplňuje ředitelka Nadace Albatros Jindra Marešová.

Přátelství a kontakty, které studenti navázali jsou jednoznačnou devizou do budoucna. Síťování romských studentů je jedním z hlavních pilířů setkání BARUVAS, které vytváří přátelství na celý život. Před odjezdem si každý student vzal svou obálku se vzkazy, které mu tam ostatní napsali. Zůstanou jim tedy památky na celý život.

Romský stipendijní program podporuje Nadace Albatros, Bader Philantropies, nadace SOVA a celá řada drobných dárců. Realizaci workshopů zaměřených na mediální gramotnost podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.