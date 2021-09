VIDEO - Pavel Berky z MasterChefa: Překvapilo mě, že jsme na Nově vařili i romská jídla

„Romská výzva mě v MasterChefovi hodně překvapila. Nečekal jsem, že i komerční televize zařadí do zábavného pořadu romskou kuchyni,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV módní návrhář a semifinalista soutěže MasterChef Česko 2020 Pavel Berky. Od září na Seznamu nově moderuje kulinářskou show.

Absolventa prestižní UMPRUM by ještě před pár lety nenapadlo, že by jednou mohl provázet televizním pořadem o vaření. Na nabídku Televize Seznam ale hned kývl: „Ale pak, když jsem zavěsil telefon, tak jsem si řekl, do čeho to já vlastně jdu? S moderováním totiž nemám žádné zkušenosti,“ přiznává čtyřiatřicetiletý Berky, který v zábavném pořadu „Ve dvou se to lépe vaří“ bude hostit hvězdy českého showbyznysu, jako je například Jan Čenský, Saša Rašilov nebo Eva Burešová.

V nejznámější televizní kulinářské soutěži v tuzemsku MasterChef Česko se Pavel Berky dostal mezi tři nejlepší amatérské kuchaře. Už předtím se dokázal prosadit v módě – má dokonce svou vlastní značku BERKY a je držitelem mimo jiné ocenění Top Style Designer 2012. To, že by se přihlásil do MasterChefa, aby se zviditelnil jako módní návrhář, ale odmítá:

„Naopak to bylo období, kdy jsem si chtěl od módy odpočinout. Chtěl jsem dělat úplně něco jiného. Mám pocit, že se teď móda vydává úplně jiným směrem než dřív. Ale neznamená to, že s návrhářstvím chci skoncovat. Naopak,“ dodává v rozhovoru pro první internetovou romskou televizi. V současné době taky dokončuje kuchařku, vydat ji chce do Vánoc. Čtenáři v ní kromě jiného najdou i romská jídla.