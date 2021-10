Peter Pollák vyzval české Romy a Romky, aby šli volit. Varoval před extremisty typu Okamury

Slovenský romský europoslanec Peter Pollák (OĽANO) vyzval na sociálních sítích české Romy a Romky, aby využili svého práva a šli volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pollák zároveň varoval před extremisty typu Tomia Okamury. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14:00 na téměř 15.000 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

"Tyto volby není možné podceňovat. Stejně jako u nás na Slovensku, tak i v Čechách nabírají na síle extremistické politické strany, které určitě volit nechcete," uvedl ve videu Peter Pollák.

"Pokud by se však našel mezi vámi někdo, kdo by chtěl například volit Okamuru, tak věřte, že extremista zůstane stále extremistou a to i v případě, že některé věci, které říká, se vám líbí," dodal Pollák.

"Volte tak, abyste nedali hlas straně, která šíří nenávist, ale ani straně, která bude s extremisty bez jakýchkoliv problémů po volbách spolupracovat," uvedl Peter Pollák

"Držím vám palce. Volte tak, aby vaše děti nepocítili sílu politických extremistů," řekl na závěr slovenský romský europoslanec Peter Pollák.