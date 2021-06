Petr Kotlár z Nabarveného ptáčete roli v seriálu Ordinace nepřijal. Nabídli mu, aby hrál „zlé cikánské dítě“

Václav Marhoul a Petr Kotlár (FOTO: Jan Dobrovský)

„Zlý cikánský dítě, co šikanuje chudáky bílý chlapečky,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV režisér Václav Marhoul o nabídnuté roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě Petrovi Kotlárovi, který ztvárnil hlavní postavu v jeho posledním filmu Nabarvené ptáče.

Zahrát si v populárním seriálu, navíc po boku svého oblíbeného herce a přítele Radima Fialy, byl Petrův velký sen. Díky Fialovi scénáristé mladému herci skutečně napsali epizodní roli.

„A dopadlo to katastrofálně, protože Péťovi přišla nabídka, že by měl hrát, když to přeženu, „smradlavého cikána“, který šikanuje chudáčky bílé chlapečky,“ přiblížil Marhoul v rozhovoru pro Romano voďi a zopakoval i v rozhovoru pro ROMEA TV.

O nabídce se Marhoul dozvěděl od Petrovy babičky Věry a rozhodl se si s ním promluvit. „Nezlob se na mě, ale já ti to prostě zakazuju. Jedna věc je vážný film a druhá televize a takový seriál. Na Ordinaci se dívají statisíce lidí a mnozí z nich věří, že ti herci, co v seriálu hrají, jsou takoví i ve skutečnosti,“ přiblížil režisér pro ROMEA TV rozhovor s Petrem.

„Produkce chtějí vyjít vstříc tomu předsudečnému publiku, které to má jednoduše jako černá a bílá, takhle to je. Tady jsou „cikáni“, ti jsou zlí, a bílí, ti jsou hodní, mezi nimi se taky najdou někteří charakterově pošramocení, ale „cikáni“, když to tak řeknu, jsou vždycky negativní role. Péťa mě naštěstí poslechl. Nemusel, já nejsem jeho táta. Ale poslechl mě a nehrál v tom,“ uvedl Marhoul.

V rozhovoru s Patrikem Bangou také popsal příhodu z průběhu natáčení Nabarveného ptáčete. Poblíž Mladé Boleslavi zastavili na benzínové pumpě pro občerstvení a Petr si objednal horkou čokoládu.

„‚Nemáme‘, odpověděla paní. Péťa byl absolutně zmatený. Já jsem se do toho vložil a říkám ‚jak to, že nemáte? Támhle za sebou to máte napsaný‘. Ona mu jí nechtěla prodat jenom proto, že v jejím pohledu je to špinavej cikán,“ zavzpomínal Marhoul pro ROMEA TV.