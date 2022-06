BUDEME VYSÍLAT - Petr Torák, oceněný britskou královnou: V pražské restauraci mě nechtěli obsloužit, protože jsem Rom

Kvůli rasismu odjel z Liberce před více než dvaceti lety do Británie. Stal se tam policistou, za jeho práci ho ocenila dokonce i královna Alžběta II. a od loňska je honorárním konzulem ČR v Anglii. I přesto se při nedávné návštěvě Prahy setkal s tím, kvůli čemu tehdy před dvěma dekádami rodnou zemi opustil. Tvrdí, že v centru metropole ho odmítli obsloužit v restauraci.„Co víc musí člověk udělat, aby dokázal svému okolí, že je rovnoprávný? Celý život nás učí vystupovat slušně, mluvit spisovně, mít dobrou práci... a i když to člověk dělá, některým lidem to stále nestačí,“ píše na svém facebookovém profilu Petr Torák o nepříjemném zážitku ze začátku června.„Čekal jsem v té restauraci asi půl hodiny, než mě obsloužili. Všiml jsem si, že lidé, kteří přišli později než já, už měli jídlo na stole. Já ale pořád neměl ani jídelní lístek, ani vodu. Přístup číšníka mě přesvědčil o tom, že mě nechtěl obsloužit, protože jsem Rom,“ doplnil v rozhovoru pro ROMEA TV Torák, který kromě práce honorárního konzula působí taky jako ředitel charitativní organizace Compas. Restauraci prý už napsal e-mail, ve kterém celý svůj nepříjemný zážitek popisuje. A žádá v něm, aby restaurace z chování svého číšníka vyvodila důsledky. „Doteď mi ale žádná odpověď nepřišla,“ dodal Torák pro ROMEA TV.O incidentu psal i bulvární server Extra.cz – ani jemu vedení podniku na písemné dotazy neodpovídalo. Reakci získali redaktoři až na přímo v restauraci. „Já se k tomu ani nechci vyjadřovat, nejsem majitel firmy. S tím jednáním nesouhlasím, pokud to tak bylo, tak je to samozřejmě špatně. Jestli opravdu nebyl obsloužený a je jedno, jestli byl černý, zelený bílý, to je jedno,“ cituje server nejmenovaného zaměstnance restaurace, který má podle Extra.cz chod podniku na starosti. Jakýkoliv rasismus ale restaurace Švejk odmítá.Torák zatím žádné právní kroky proti restauraci nezvažuje, neplánuje se kvůli incidentu obrátit ani na policii, ani například na Českou obchodní inspekci. Zároveň ale dodal, že chce čím dál víc poukazovat na podobné případy, které se Romům v Česku stávají běžně v každodenním životě. „Je potřeba ukázat prstem na takové podniky, nejen na ty v pohostinství, ale třeba i na realitní kanceláře a pracovní agentury, kde se takové nekalé praktiky vůči Romům dějí také.“