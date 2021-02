Petr Torák se nechal naočkovat proti koronaviru: Je důležité chránit sebe a lidi kolem nás

Petr Torák, nositel řádu britského impéria, bývalý policista a současný ředitel organizace KOMPAS, se nechal naočkovat proti koronaviru (FOTO: Petr Torák, 2. 2. 2020)

Očkování proti onemocnění COVID-19 s větší či menší rychlostí probíhá po celém světě. Nejvíce naočkovaných má zatím Izrael, v očkování pokračuje i Velká Británie, která nedávno opustila Evropskou unii. Právě tam se nyní nechal očkovat i bývalý policista a nositel Řádu britského impéria, český Rom, Petr Torák. Oznámil to na svém facebookovém profilu.

"Je důležité chránit sebe a lidi kolem nás. Proto jsme se nechali očkovat," napsal Petr Torák, ředitel organizace KOMPAS a zveřejnil fotografie z očkování, kde je on samotný a jeho kolega.

"I já jsem byl ze začátku proti očkování, jelikož jsem nevěděl, co to obsahuje a měl jsem strach, co by to mohlo způsobit. Ale změnil jsem názor Jednak kvůli tomu, že jsem sám prodělal koronavirus a již vím, že to není "jenom chřipka" a nechci aby to dostali i moji blízcí," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Petr Torák.

"Mé rozhodnutí také ovlivnili informace, které mám od doktorů a zdravotního personálu z několika nemocnic, kteří mi poskytli aktuální a věrohodné informace o vážnosti současné situace," dodal Torák.

Nejvíce naočkovaných proti onemocnění COVID-19 má zatím Izrael a ten také hlásí první dobré výsledky. Podle izraelského ministerstva zdravotnictví se z téměř 750 tisíc očkovaných osob starších 60 let nakazilo covidem 531, tedy pouze 0,07 procenta. S tím souvisí i výrazný pokles hospitalizovaných seniorů s těžkých průběhem nemoci.

Podle dat ministerstva zdravotnictví pak počet nakažených i vážně nemocných klesl 14 dnů po obdržení první dávky. Nejvyšší pokles v počtu nových případů nákazy a v hospitalizacích pak Izrael zaznamenal týden po vakcinaci druhé dávky.

Očkování zatím pomalým tempem probíhá i v České republice. Během února by výrobci vakcíny měli dodat 525.000 dávek vakcíny. Dvě třetiny z 335.000 dávek od Pfizer/BioNTech půjde na přeočkování. Dalších 110.000 dávek dodá Moderna a počítá se také s 80.000 dávek od AstraZeneca.

"Zhruba od dubna se dá předpokládat, že tady budou dávky v tak velkém množství, že bude možno začít s masivním očkováním. To znamená nikoliv 10.000 nebo 20.000 denně, ale 100.000 nebo 150.000 denně," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Zdravotníci v Česku dosud podali téměř 269.000 dávek vakcíny proti covidu. Zhruba 37.200 lidí už dostalo obě potřebné dávky očkování. První dávku dostalo do konce ledna 77.214 lidí starších 80 let. K očkování se registrovalo přes 200.000 lidí této věkové kategorie, tedy téměř polovina. Většina dosud očkovaných lidí jsou zdravotníci.