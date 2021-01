Piráti tvrdě kritizují vládní zprávu o vzdělávání romských dětí. Zpráva nereflektuje dopady pandemie, distanční výuka je pro nízkopříjmové rodiny obrovský problém

Stále někde čtu, že různé vlády pro Romy na Slovensku nikdy nic neudělaly, že romští politici si hrabou jen do svých kapes a kašlou na Romy v osadách. Ano, ten, kdo neviděl život v osadách, nedovede si ho představit a už vůbec se nedovede vžít do kůže Romů a je těžko pochopitelné, že může něco takové existovat v 21. století v Evropě. Není ale úplně pravda, že by různé slovenské vlády nikdy nic pro Romy z osad neudělali.