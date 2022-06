Plzeňský kraj žádá ústřední krizový štáb, aby postavil u hranic uprchlický stanový tábor. Romské ženy a děti ze Strašic přesunul do Prahy a do Nových Domků

Uprchlíci z Ukrajiny před Krajským asistenčním centrem na pomoc Ukrajině v Praze. (FOTO: Lukáš Cirok)

Plzeňský kraj přesunul 108 romských uprchlíků z Ukrajiny ze soukromé ubytovny ve Strašicích na Rokycansku. V Nových Domcích u Rozvadova na Tachovsku chce navíc postavit uprchlický stanový tábor. Ukrajinských Romů podle hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) začíná přibývat a jejich lustrace, která trvala dříve 24 až 48 hodin, dnes trvá i tři až čtyři dny.

"Šlo o ukrajinské Romy. Včera byli prolustrováni, ověřila se jejich registrace a nároky na ubytování. Ukázalo se, že 34 jich mělo na ubytování nárok, a ti byli převezeni do Nových Domků u Rozvadova, kde je náhradní krajské ubytování," uvedla ve čtvrtek mluvčí kraje Helena Frintová k přesunu Romů ze Strašic.

Dalších 74 bylo převezeno do Prahy, kde si je převzali lidé z organizace Romodrom a romské neziskové organizace a byli nasměrováni do uprchlických zařízení v Bělé Jezové a ve Vyšních Lhotách.

"Někteří už včera řekli, že se tam vrátí, protože jinak by ztratili nárok na dávku 5000 korun a na ubytování," řekl Frintová. Pokud by se nepřestěhovali do uprchlických zařízení, neměli by na dávky nárok. "Ve Strašicích nezůstal nikdo," uvedla.

Ubytovna ve Strašicích podle Frintové neměla a ani nechtěla smlouvu s krajem a náklady hradil její majitel.

Plzeňský kraj zároveň požádá ústřední krizový štáb, aby nechal postavit v Nových Domcích u Rozvadova na Tachovsku stanový tábor pro romské uprchlíky z Ukrajiny.

"Zašleme žádost na ministerstvo školství, protože bývalá škola v Nových Domcích i přilehlý pozemek je jejich. Tak aby nám to tam povolili," uvedl Špoták. Podle informací ČTK kraj v žádostech uvádí, že potřebuje "navýšit kapacitu ubytování pro uprchlíky ze specifické a zranitelné skupiny z důvodu jejich odlišného sociokulturního původů". Dále uvádí, že chce využít pozemky přilehlé k objektu bývalého výchovného ústavu, tedy dětského domova ze základní školou, který spravuje ministerstvo školství.

Uprchlický stanový tábor jako dočasné nouzové přístřeší má mít kapacitu zhruba 100 míst, dalších 50 lůžek bude v sousední zděné škole, kam už nechal kraj ve středu převézt 34 ukrajinských Romů ze Strašic.

Podle Špotáka by tábor v Nových Domcích museli zřejmě stavět hasiči a Správa státních hmotných rezerv by zajistila stany a vybavení.

"Zděná budova vedle by také fungovala, ale ta je jen pro 52 lidí, ale my potřebujeme mít rezervu," uvedl hejtman. Pokud v minulých dnech mířilo do Plzeňského kraje do 20 Romů denně a jejich lustrace byla vyřízená do dvou dnů, tak se to dalo zvládnout.

"Ale teď to trvá čtyři dny a když každý den přijde 20 lidí, tak je jich tu najednou 80," uvedl Špoták. Kromě toho, že počty těchto uprchlíků stoupají, chce být kraj připraven i na to, že Praha v polovině června může zavřít své krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině , což plánuje primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Do Nových Domků by uprchlíky odvážel dvakrát denně autobus s hasiči a policisty.