Po 25 letech vystoupila legendární přerovská kapela Olymp

16. října se v Přerově v hotelu Jana uskutečnil ples, na kterém po 25 letech vystoupila přerovská kapela Olymp. Zakladatelem a frontmanem tohoto seskupení je podnikatel Milan Polhoš. Kapela byla založena v 80. letech. Hrála na plesech, zábavách a festivalech.„Název Olymp je podle posvátného řeckého pohoří, přišlo mi, že se to k nám hodí," říká Milan Polhoš. Během večera vystoupily i taneční soubory, pěvecký sbor Triangl band a kapela Imperio. Pořadatelem plesu bylo občanské sdružení Romani Voja & Gitane Roma Přerov a agentura I am The Sound.