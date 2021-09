Pobodáme Okamuru. Romské spolky se distancují od hospodských řečí, které použil Okamura ve volební kampani

Tomio Okamura a Ladislav Mártha (Koláž: Romea.cz)

Tomio Okamura ve volební kampani vytáhl romskou kartu, když k tomu využil již dříve živě vysílané video jednoho z Romů z Libereckého kraje. Video z restaurace v Novém Boru zachycuje i výroky, ve kterých zaměstnanec a člen Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje Ladislav Mártha vyhrožuje Okamurovi pobodáním. Výroky, za které se Mártha již na sociální síti omluvil, se začala zabývat policie. Romové na sociálních sítích jednání Márthy odsoudili, od Márthy se distancovala i Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje.

"Měli bychom probrat závažnou věc, co se týče pana Okamury. Víte dobře, že chce odejmout dávky v hmotné nouzi a dávky na bydlení. My s tím nesouhlasíme. Včera měl v Poslanecké sněmovně menší projev, kde to chtěl řešit,“ říká na videu ze začátku srpna Ladislav Mártha.

"Budeme bojovat proti Okamurovi, takže všichni do boje proti Okamurovi, vezmeme si nože a budeme ho bodat," dodal s příborovým nožem v ruce.

"Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s. se i nadále naprosto a striktně distancuje od výroků Ladislava Márthy, které padly na adresu Okamury v Novém Boru v nějaké místní hospodě. My jsme o tomto jednání informováni nebyli a neztotožňujeme se s ním. Tento jedinec nese odpovědnost sám za sebe a své chování i své výroky, případně k tomu více mohou dodat osoby, které můžeme shlédnout na videu," uvedl v reakci zaslané zpravodajskému serveru Romea.cz ředitel spolku Ján Lányi.

Spolek se od výroků svého člena navíc distancoval již před zveřejněním videa Tomiem Okamurou.

Mártha a další účastníci večeře v restauraci tvrdí, že šlo pouze o nadsázku a ironii a že výroky nemyslel Mártha vážně.

"Byla to ironie, dělal si z toho srandu a nemyslel to vážně," řekl podle Deníku N Miroslav Tancoš, který se večeře účastnil.

Jiní Romové však tak smířlivý k výrokům Ladislava Márthy nejsou a navíc považují takové výroky jako nahrávku na smeč v předvolební době.

"Vážení jsou mezi námi neřízené střely a vydávají se za naše emisary. Pokud nesouhlasím s nenávisti, rasismem, útlakem, nemůžu se stejně tak chovat. Ukažme, že nejsme skutečně nenávistný, že jsme mírumilovní, přejeme si pracovat a spolupodílet se na veškerém dění, uvnitř národa, do kterého neodmyslitelně patříme," uvedl k nenávistným výrokům například Emil Voráč ze spolku Khamoro.

Výroky Ladislava Márthy se již začala zabývat policie.

"Potom co se v internetovém prostoru objevilo video, ve kterém hlavní řečník zaznamenané schůzky hovoří o fyzickém útoku na poslance Parlamentu České republiky pana Tomia Okamuru, jsme zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování," uvedla pro Deník N policejní mluvčí Ivana Baláková.